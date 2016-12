Tânărul căzut în discoteca lui Chiru a murit

Bărbatul de 33 de ani din Zalău, Robert Sazs, care a căzut în gol de la peste doi metri înălţime după ce s-a rupt cu el o balustradă în discoteca The One, din Eforie Sud, a murit în noaptea de vineri spre sâmbătă. El era în comă de gradul 3 de aproape o săptămână, iar medicii spun că rănile grave suferite la cap i-au fost fatale. Tânărul a fost internat pe 23 iulie, la Terapie Intensivă. După decesul tânărului, poliţiştii care se ocupă de ancheta în acest caz au schimbat încadrarea faptei, iar cercetarea va fi efectuată pentru ucidere din culpă şi nu pentru vătămare corporală. În acest caz, unele autorităţi s-au sesizat extrem de greu, deoarece abia după patru zile de la accident, clubul a primit ordin să izoleze pasarela de pe care a căzut tânărul, interdicţie impusă de Inspectoratul de Stat în Construcţii Sud-Est. Unul dintre asociaţii societăţii care administrează clubul este chiar fostul director al Inspectoratului de Stat în Construcţii Sud-Est (ISC), preşedintele PDL Constanţa, Gigi Chiru. Într-un prim raport al verificărilor de la discoteca The One, reprezentanţii ISC au subliniat că “Inspectoratul Judeţean în Construcţii Constanţa a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa cu privire la stabilirea persoanelor responsabile de executarea lucrărilor de montare a balustradei de protecţie, fără proiect, faptă ce a avut drept consecinţă producerea unui accident tehnic soldat cu vătămarea corporală gravă a unei persoane”. În acelaşi raport al Inspectoratului în Construcţii se precizează că utilizatorul construcţiei, SC Prim Intermod SRL, trebuie să completeze documentaţia tehnică anexată autorizaţiei de construire nr.176/08.08.2008, cu proiectul tehnic şi avizele necesare. Mai exact, în urma verificărilor, inspectorii în construcţii au descoperit că în afara autorizaţiei de construire nu există niciun fel de alt document! Unde? La firma al cărei patron este, după cum am menţionat, fostul şef al Inspectoratului în Construcţii...