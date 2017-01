Tânărul jihadist român, filat timp de doi ani de SRI

În contextul ameninţărilor teroriste care zguduie Europa şi care au instaurat o atmosferă tensionată, în care istoria recentă este punctată de colete suspecte, ameninţări cu bombă, avioane care aterizează forţat şi terorişti urmăriţi pe întreg globul, serviciile de informaţii au devenit un ingredient activ şi dinamic. În fiecare zi aflăm noi şi noi informaţii despre zona de război din Siria, în care marile puteri încearcă să distrugă Statul Islamic, Daesh, teroarea zilelor prezentului nostru. Adepţii teroriştilor sunt împrăştiaţi însă peste tot în lume şi nici România nu este, din păcate, ferită de acest flagel. Marţi, procurorii au dus la audieri un tânăr din Craiova, suspectat de activităţi teroriste. Cum a devenit acesta musulman şi ce l-a împins să facă asta aflaţi chiar de la el...

Radicalismul islamic face victime şi în România, din păcate. Tinereţea, naivitatea, lipsa de experienţă şi de discernământ sunt atuurile cele mai importante ale persoanelor care pică în plasa cu ochiuri strânse a radicaliştilor. Asta s-a întâmplat şi cu tânărul român suspectat de activităţi jihadiste. Povestea sa începe acum doi ani, pe când era elev în clasa a XI-a la Liceul Tehnologic Auto din Craiova. El a renunţat la religia creștin-ortodoxă și a trecut la cea islamică, frecventând ”o biserică musulmană”. Potrivit unor surse, Luigi Constantin Boicea provine dintr-o familie destrămată, tatăl său fiind recent eliberat din penitenciar, însă apartenenţa la islamism îi era cunoscută părintelui său, care a încercat să-l convingă să se răzgândească. Şi bunicul său ştia... “Am aflat de doi ani, de atunci știu povestea, că s-a dus la biserica asta. Se ducea acolo, eu de unde să știu ce făcea... se închina. Am aflat că o ține întruna așa, că face 18 ani și că pleacă la Israel. De azi dimineață, de la 6 sunt terminat. Strâng actele, cărțile (n.r. - procurorii). Ne zicea că îi place și tot neamul a încercat să îl convingă să renunțe, dar nu voia. Știam că se duce de doi ani la o biserică și ziceam că, decât vagabond prin curte, mai bine se duce la o biserică, dar habar nu aveam ce biserică. Abia acum am aflat că e musulmană”, a declarat bunicul tânărului.

Tânărul a fost ridicat şi dus la audieri, marţi, de către anchetatori, care au probe că acesta ar fi transmis, prin internet, mesaje de susţinere a grupării jihadiste şi filme în care erau prezentate decapitări, au declarat pentru Mediafax surse apropiate anchetei. Potrivit surselor citate, anchetatorii au informaţii că tânărul promova în mod sistematic, în mediul virtual, prin intermediul platformelor online, mesaje de susţinere a organizaţiilor teroriste, filme în care erau prezentate decapitări ale unor persoane capturate de membri ai grupării Statul Islamic, dar şi materiale video cu mesaje de ameninţare şi folosire a unor mijloace de natură să pună în pericol viaţa şi integritatea persoanelor, au precizat sursele citate.La închiderea ediției, tânărul a fost reținut, după ce a fost audiattimp de peste două ore de anchetatori.

„Cum am devenit musulman...”

Pe blogul Gazda Islamică, tânărul povestește cum şi-a luat numele Omar al-Faruq şi cum a devenit musulman: ”Numele meu este Omar al-Faruq după ce a fost (...) și am 16 ani și jumătate. M-am născut și am crescut creștin-ortodox și am devenit muslman după ce am găsit adevărul”, scria tânărul, în ianuarie 2014, pe blogul Gazda Islamică, unde a postat și o fotografie cu el. ”Am avut un prieten pe nume Omar Hamadi (...) care stăpânea bine limba română. (...) Mi-a spus despre evenimentele care au avut loc în Siria și, pentru că am trăit într-o țară europeană, nu am auzit despre aceste evenimente vreodată și, când am aflat ce s-a întâmplat cu el, m-am dus să fac unele cercetări pe această temă”. El spune că a urmărit pe internet evenimentele din Siria şi că într-o primă înregistrare a putut vedea armata lui Bashar al-Assad, care l-a şocat. ”După cinci luni de cercetare, am aflat ce s-a întâmplat în Siria și că nu reprezintă Islamul și apoi am încercat să găsesc musulmanii din Craiova/România și îi mulțumesc lui Allah că am găsit-o pe sora (Damian Maya)”, afirmă băiatul. Tânărul mai spune că i-a povestit acesteia despre informaţiile obţinute şi i-a spus că vrea să ştie mai multe despre Islam, pentru a deveni musulman. ”Îi mulțumesc lui Allah, a fost de acord să mă învețe cum să devin musulman și după trei luni de predare a Islamului am devenit un alt om, un musulman. (...) Mulțumesc lui Allah că m-am oprit de la toate relele, cum ar fi fumatul, alcoolul, drogurile (...)”, mai scrie tânărul.

El mai povesteşte că i-a spus mamei sale despre cât de frumos este să fii musulman şi au avut o discuţie îndelungată pe această temă. De asemenea, spune că a avut de ales între relaţia cu tatăl său şi islamism şi a ales ”viaţa cu Allah”. ”Am ales viața mea cu Allah. (Tatăl meu - n.r.) mi-a spus o mulțime de cuvinte dure, că nu sunt fiul său și că el nu a avut niciun fiu. Acum, eu locuiesc cu bunicul meu și bunica mea”, mai scrie băiatul.

Tânărul avea şi planuri de viitor: ”La 18 ani, după finalizarea studiilor, voi lua Bacalaureatul și permisul de conducere și apoi vreau să merg la Universitatea Islamică din Medina (cu voia lui Allah), în scopul de a studia Coranul Sfânt și cărțile Hadith și Islamul, în scopul de a cunoaște povestea completă și a deveni un predicator islamic”.

SRI-ul ştia...

Purtătorul de cuvânt al SRI, Ovidiu Marincea, a declarat, marți, că SRI avea cunoștință de activitatea de autoradicalizare a tânărului din Craiova suspectat de propagandă jihadistă și a furnizat toate informațiile autorităților competente. „Aveam cunoștință de activitatea de autoradicalizare a lui și am furnizat toate informațiile pe care le-am avut autorităților competente, respectiv DIICOT, care a preluat cazul. În acest moment, fiind ancheta în desfășurare, trebuie să ne abținem de la orice comentariu, noi, SRI, dar o să dăm un comunicat oficial la un moment dat”, a declarat Marincea. Acţiunea este desfăşurată de anchetatorii DIICOT, cu ajutorul SRI şi cu suportul de specialitate al Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate din Poliţia Română.

Telverde 0800.800.100 pentru un posibil risc terorist

Suspiciunile cu privire la un posibil risc terorist pot fi semnalate la numărul de telefon Telverde 0800.800.100, identitatea apelantului fiind protejată, conform unei informări publicate pe site-ul SRI. SRI le recomandă cetățenilor să sune atunci când observă situații sau persoane care pot genera riscuri teroriste: cineva este interesat de procurarea unor substanțe ce ar putea fi folosite în scopuri teroriste (substanțe explozive sau precursori, otrăvuri etc.), acțiuni prin care se încearcă perturbarea funcționării unor instituții/locații importante (obiective strategice de importanță deosebită), anumite persoane confecționează, dețin, transportă sau manipulează ilegal armament, muniții, substanțe care ar putea fi folosite în scopuri teroriste. Alte situații enumerate de SRI sunt prezența repetată sau prelungită a unor persoane neautorizate în zona unor misiuni diplomatice străine sau sedii ale unor instituții internaționale, dar și interesul nejustificat al unor persoane pentru studierea sau obținerea de date referitoare la astfel de locuri sau care fotografiază sau filmează obiective unde asemenea activități sunt interzise. Conform aceleiași informări, alte situații cu risc sunt atunci când un autoturism staționează mult timp și în mod nejustificat în apropierea unor zone de importanță deosebită, misiuni diplomatice și/sau alte locuri în care prezența populației este numeroasă, când anumite persoane studiază insistent locuri aglomerate, căi de acces feroviar, rutier, subteran, aerian, fără a avea motive plauzibile în acest sens.