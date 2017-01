Tancul-bombă este liber să ridice ancora

Autorităţile portuare constănţene nu tolerează navele cu deficienţe. Aceasta este lecţia pe care au învăţat-o armatorul şi echipajul tancului „Mariana”, sub pavilion georgian. Nava, care transporta gaz lichefiat, a sosit în Portul Midia în urmă cu patru zile. După controlul de rutină efectuat de inspectorii Serviciului Port State Control (SPSC) din cadrul Autorităţii Navale Române (ANR) au fost scoase la iveală nici mai mult nici mai puţin de 27 de deficienţe tehnice şi profesionale, dintre care 7 au impus măsura reţinerii navei în port. Cele mai mari nereguli au fost descoperite în pregătirea echipajului. Deşi munceau pe un tanc care transportă gaze lichefiate, niciunul dintre membrii echipajului nu urmase cursul special pentru a şti care sînt măsurile care trebuie luate la bordul navei. Mai mult, aceştia nu ştiuau nici măsurile elementare pentru situaţii de urgenţă. Inspectorii SPSC i-au supus mai multor teste pentru a le verifica cunoştinţele, teste care au fost, rînd pe rînd, picate. Pe lîngă faptul că echipajul habar nu avea care sînt paşii care trebuie urmaţi în cazul în care nava s-ar scufunda, staţia radio GMDST a navei s-a dovedit a fi o adevărată enigmă pentru cei care ar fi trebuit s-o utilizeze, ofiţerii responsabili nefiind în stare să transmită un mesaj pe coasta constănţeană. În cazul în care s-ar fi produs o catastrofă şi nava s-ar fi scufundat, echipajul acesteia ar fi supravieţuit doar datorită unui miracol. În plus, încărcătura tancului s-ar fi întins pe o zonă foarte mare, pentru că autorităţile ar fi aflat prea tîrziu de catastrofă, „mulţumită” responsabilului cu comunicaţiile radio. După ce armatorul a fost informat în legătură cu starea dezastruoasă a echipajului pe care l-a angajat, schimbările în bine nu au întîrziat să apară. Vineri, inspectorilor SPSC li s-a solicitat efectuarea unui nou control la bordul navei. „O mare parte dintre deficienţe au fost remediate, ceea ce a făcut posibilă eliberarea navei din Portul Midia. Printre schimbările făcute de armator s-a numărat şi înlocuirea unei mari părţi a echipajului (format din 20 de membri). A fost schimbat inclusiv comandantul, care a fost înlocuit cu un ofiţer român”, a declarat şeful SPSC, Gheorghe Stroe. Din păcate, decizia armatorului vine prea tîrziu. Toate vapoarele care sînt reţinute în port de două ori în 36 de luni sînt trecute pe o listă neagră şi li se interzice accesul în porturile acoperite de memorandumul de la Paris (toate statele membre UE, SUA, Croaţia şi Rusia). Tancul „Mariana” a mai fost reţinută în 2007, reuşind performanţa de a fi trecut pe lista neagră în doar 13 luni. Nava va mai putea intra în porturile respective doar dacă este reabilitată complet şi armatorul solicită o inspecţie generală la bordul vasului. Pentru că interdicţia a fost pusă de autorităţile portuare româneşti, tot ele vor putea să o ridice şi să dea dreptul tancului petrolier de a reintra în porturile care acum îi sînt interzise.