O etimologie a acestei expresii argotice susţine că ea datează din epoca fanariotă, doar că nimeni nu mai ştie cine erau personajele „Tandea” şi „Mandea”… Cu timpul, expresia s-a transformat în proverb. Astăzi, „Tandea pe Mandea” înseamnă „suntem chit”, adică tot ce ţi-am făcut eu ţie mi-ai făcut şi tu mie sau invers! Mi-am adus aminte de această expresie urmărind scandalul ce s-a iscat în jurul arestării preventive a primarului Craiovei.

De un deceniu încoace, fostul Partid Democrat, transformat în PD-L, răcneşte ca din gaură de şarpe că PSD-ul este corupt. Eu nu afirm aici că social-democraţii ar fi nişte sfinţi, dar în lumina evenimentelor publice petrecute în ultimul an, ce au culminat cu explozia recentă a cazului Antonie Solomon, îmi vine să le dau cu tifla democrat-liberalilor şi să le strig peste gard „Tandea pe Mandea”! Indiferent ce speculaţii se fac în presă pe acest subiect, proverbul se potriveşte de minune cu situaţia în care se află partidul prezidenţial. Într-adevăr, PD-L-ul a început să aibă grave probleme de imagine, iar asta, vorba unui prieten, nu e vina mea… Începând de la alegerile generale din toamna lui 2008 şi până acum, Partidul Democrat-Liberal a lăsat o puternică „dâră” penală în viaţa publică din România. Ea a crescut şi s-a umflat precum un buboi purulent. La început l-au zărit puţini (mă refer la buboiul care seamănă cu un partid politic!), dar acum toată lumea îl vede cu ochiul liber. Cei cinci cavaleri ai apocalipsului dâmboviţeano-mioritic, plus o amazoană, alta decât Elena Udrea, sunt următorii, deşi nu cunosc ordinea strict cronologică a lansării lor în galaxia penală: Mircea Gutău, primar al municipiului Râmnicu Vâlcea, arestat şi condamnat irevocabil, „don” Costel Iancu, fost secretar de stat, Gheorghe Falcă, primarul Aradului şi finul lui Traian Băsescu, Gheorghe Ştefan, zis „Pinalti”, primar al municipiului Piatra Neamţ şi preşedinte al filialei locale de partid, Monica Iacob Ridzi, fost ministru şi susţinător al Elenei Băsescu la europarlamentare, Antonie Solomon (fără comentarii în plus), listă la care se poate adăuga prezumtivul criminal din Irlanda, uitat de toată presa noastră acum, vicepreşedintele filialei PD-L Hunedoara (am uitat şi eu cum îl cheamă!), arestat preventiv de poliţia din Dublin sub acuzaţia de omor cu premeditare… Tandea pe Mandea, fraţilor! Deşi nu pot încheia fără să mă întreb care taler al balanţei, cea pe care Justiţia legată la ochi o ţine cu graţie într-o mână, este mai greu, al lui Tandea sau al lui Mandea?!?