Tandemul Damian - Sdrobiş, propus la ACSMU Iaşi

După ce au făcut minuni la FC Farul Constanţa, reuşind să aducă echipa pe locul 8 la finalul turului actualului sezon al Ligii a II-a, în ciuda numeroaselor probleme financiare şi administrative, preşedintele grupării de pe litoral, Aurel Damian, împreună cu antrenorul Ioan Sdrobiş, s-ar putea muta la ACSMU Iaşi, fosta Poli. Oficialul constănţean a fost propus pentru înlocuirea lui Grigore Sichitiu, actualul preşedinte al ieşenilor, care şi-a prezentat deja demisia, în cadrul şedinţei Comitetului Director al clubului moldovean, desfăşurată marţi după-amiaza. „Au ajuns astfel de zvonuri şi la urechea mea, dar nu m-a contactat nimeni din partea grupării ieşene. Oricum, clubul moldovean are în acest moment preşedinte, pe Grigore Sichitiu, iar eu nu vreau să-mi las treaba începută la Constanţa la mijlocul drumului. Am muncit patru luni şi nu vreau să las totul baltă, dar trebuie să se schimbe ceva. Nu ascund că mi-aş dori să lucrez la un club care să aibă sprijin total şi sper ca acest lucru să se întâmple la Constanţa. În caz contrar, iau în calcul mai multe variante, inclusiv revenirea la meseria mea de bază, impresar. Mi-am dorit să fiu preşedinte, să încerc promovarea în prima ligă, dar am avut ghinion şi la Bacău, şi la Constanţa. Dacă voi merge însă la alt club, Ioan Sdrobiş este prima mea opţiunea, pentru că am ajuns să ne cunoaştem şi am colaborat foarte bine”, a spus Damian, care petrece sărbătorile în familie, la Bacău. În perioada în care a fost impresar, Aurel Damian a adus în campionatul României mai mulţi jucători importanţi de peste hotare, printre care Ifeanyi Emeghara şi Novak Martinovic (ambii acum la Steaua), Ersin Mehmedovic (Unirea Urziceni) şi Peter Omoduemuke (fost la Poli Timişoara).