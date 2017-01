Tandemul Băsescu – Tăriceanu afundă România în mocirlă

Biletul invocat, pe 11 ianuarie, de către blonda de la Cotroceni, Elena Udrea, a cărui existenţă a fost infirmată de premierul Călin Popescu Tăriceanu, dar despre care preşedintele Traian Băsescu îşi amintea vag, a apărut, aseară, în mîna preşedintelui, care a afirmat, într-o declaraţie de presă susţinută la palatul Cotroceni, că premierul i-a sugerat să vorbească la Parchet în legătură cu cazul Petromidia. Băsescu a declarat că, la întoarcerea din Serbia, a trimis la Guvern raportul şi cardul de corespondenţă privată cu primul-ministru, precizînd că acesta i le-a trimis “undeva în primăvara anului 2005”. Şeful statului a spus că premierul îl informa în card că îi anexează un raport referitor la Petromidia, care era nesemnat, şi îl întreba dacă ar putea să vorbească cu procurorii în acest caz. "Semnificaţia cardului era că domnul prim-ministru îmi propunea un parteneriat cu oligarhiile noastre", a explicat şeful statului, adăugînd că ideea era că "a venit şi timpul nostru". "Acest tip de parteneriat era inacceptabil pentru mine", a declarat Băsescu. "Premierul a fost consecvent şi în niciun caz nu a fost naiv", a adăugat el, aducînd aminte de faptul că, ulterior, Tăriceanu l-a sunat pe procurorul general al României, a încercat, prin discursul din 8 noiembrie, în Parlament, în legătură cu Petromidia şi a făcut o încercare şi cu ministrul Justiţiei, Monica Macovei, prin întîlnirea de la Guvern cu un om de afaceri în acelaşi caz. Şeful statului a apreciat că biletul pe care l-a primit de la Tăriceanu “nu este extrem de interesant”, că pune, pur şi simplu, o întrebare, după ce îl informează în legătură cu anexarea unui raport întocmit de Petromidia, dar a continuat cu acuzaţiile, spunînd că "acesta este un mod de a gîndi al domnului prim-ministru", care nu poate avea ca efect decît decredibilizarea principiilor afirmate în campania electorală care au făcut ca el şi Alianţa să ajungă la putere. Băsescu a explicat că dezvăluie abia acum acest lucru pentru că ar fi pus în pericol integrarea României în UE la 1 ianuarie 2007 dacă ar fi făcut acest lucru în 2005: "Dacă atunci aş fi făcut publică tentativa de influenţare a Justiţiei, probabil că Guvernul României ar fi fost decredibilizat şi ar fi trebuit să muncim enorm pentru obiectivul 1 ianuarie 2007". (Oare acum, cînd Comisia Europeană monitorizează progresele României în Justiţie, era oare momentul ca acest bilet să fie dat publicităţii, dacă ar fi să credem motivul invocat de Băsescu?) El a susţinut că, la acea vreme, încrederea între el şi primul-ministru "era maximă". Băsescu a mai spus că nu a făcut public la acea vreme demersul premierului şi pentru că acesta “are un grad de ambiguitate”, "nu a produs niciun fel de efecte", ci a dus doar la pierderea încrederii între el şi premier. "Atunci am înţeles că parteneriatul era mult mai puţin posibil decît atunci cînd l-am desemnat ca prim-ministru", a precizat şeful statului. Întrebat de ce nu face public conţinutul exact al biletului, Băsescu a precizat că, întrucît premierul a contestat veridicitatea biletului, el l-a informat pe Tăriceanu că îi ţine la dispoziţie respectivul document şi raportul anexat, iar atunci cînd primul-ministru va fi convins că este scrisul său, probabil că îl va face public. Băsescu a arătat pentru scurt timp şi biletul de la premier, de culoare galbenă. El a mai spus că nu poate să-i ceară premierului să demisioneze şi că va avea o relaţie instituţională cu acesta.

Cine minte?

După aprox. o oră, de la Palatul Victoria, Tăriceanu a răspuns, mai dur ca niciodată, la acuzaţiile lui Băsescu: "Am asistat la nişte afirmaţii care un reprezintă decît o minciună. Biletul nu conţine nimic care să sugereze vreo intervenţie în actul de justiţie. Cred că ceea ce s-a întîmplat în această seară reprezintă o încercare de manipulare, pentru că se vorbeşte despre parteneriatul pe care eu i l-aş fi propus preşedintelui cu grupurile oligarhice. Biletul pe care i l-am trimis era un gest de informare a preşedintelui, întrucît documentul conţine – şi documentul a fost făcut public mai demult – conţine referire la posibile abuzuri şi ilegalităţi comise de reprezentanţi ai statului, iar Traian Băsescu, în calitate de preşedinte, este garantul respectării Constituţiei şi a legilor în România.". Tăriceanu a adăugat că Băsescu e consecvent acţiunii de subminare a sistemului politic şi de decredibilizare a Guvernului. "Această intervenţie a preşedintelui face parte din războiul politic de doi ani declanşat la adresa primului-ministru, pentru că refuz să fiu o marionetă în jocurile politice şi economice ale şefului statului. Anunţ public că nu accept subordonarea Guvernului intereselor sale şi oligarhiei care-l înconjoară la Cotroceni", a adăugat Tăriceanu. Referindu-se la jocurile politice, Tăriceanu a precizat că este vorba despre alegeri anticipate, iar în cazul celor economice, a exemplificat cu modul în care firma care deţine restaurantul Golden Blitz, Euroconstruct, a ajuns să cîştige licitaţia pentru repararea autostrăzii Bucureşti – Piteşti. "Vreau să vă citez din discursul preşedintelui la învestirea ministrului Transporturilor: . Vă aduc aminte că, după această intervenţie, s-a modificat caietul de sarcini la reparaţia autostrăzii Bucureşti-Piteşti şi, surpriză, poate vă aduceţi aminte cine a cîştigat: firma cu restaurantul", a spus Tăriceanu. El a pus la dispoziţia jurnaliştilor xerocopii ale biletului trimis preşedintelui: "Dragă Traiane, îţi trimit alăturat un document redactat de Petromidia în legătură cu cercetările care au loc. Dacă ai ocazia, să vorbeşti la Parchet despre subiect?", scrie Tăriceanu, care şi semnează.

Cine ce cîştigă?

Acuzaţiile fără precedent pe care şi le-au lansat reciproc Băsescu şi Tăriceanu demonstrează că între primii doi oameni în stat nu mai există cale de împăcare. De ce Băsescu a tăinuit acest bilet pînă acum, în condiţiile în care, la sfîrşitul anului trecut, se vorbea despre o schimbare a premierului imediat după integrare? De ce liderul democrat Emil Boc îşi exprima speranţa că nu se va întîmpla nimic grav care să determine ieşirea PD de la guvernare doar în urmă cu cîteva ore ca Băsescu să arate biletul? De ce Tăriceanu a negat că există un astfel de bilet imediat după ce Elena Udrea a vorbit despre el? De ce nu a avut o poziţie publică după ce a fost modificat caietul de sarcini pentru licitaţia lucrărilor de reparare a autostrăzii Bucureşti – Piteşti? Răspunsurile la astfel de întrebări dezvăluie nu numai dedesubturile relaţiei existente între preşedinte şi premier, ci şi ale celei dintre PD şi PNL şi ale modului în care a fost condusă România de doi ani încoace. Au ceva de cîştigat românii de pe urma acestui război pe faţă dintre Băsescu şi Tăriceanu, dintre partidele aflate la guvernare?

“Băsescu şi Tăriceanu, la fel de vinovaţi”

Întreaga clasă politică a reacţionat la conflictul deschis dintre preşedinte şi premier, primul de asemenea amploare în România postdecembristă:

Vicepreşedintele PNL Dan Radu Ruşanu: "Tot acest subiect demonstrează moralitatea lui Traian Băsescu care arhivează cu scop de şantaj anumite bileţele şi pe care le dă publicităţii scoase din context atunci cînd sînt atacate grupurile de interese din jurul Palatului Cotroceni. Prin comportamentul său, preşedintele Traian Băsescu demonstrează că aria calomniei funcţionează perfect la şeful statului şi în 2007.”

Preşedintele PD, Emil Boc: "Aceste relaţii se înscriu în rîndul altor gesturi făcute de premier în sprijinul lui Dinu Patriciu. Biletul trimis lui Traian Băsescu nu se înscrie însă în cadrul relaţiilor instituţionale preşedinte-premier şi demonstrează un anumit tip de a face politică, diferit de ce s-a promis în campania electorală.”

Preşedintele PLD, Theodor Stolojan: „Domnul Tăriceanu mai are un singur gest de făcut, de onoare, şi anume să îşi dea demisia. Pentru mine nu este o surpriză că, pînă la urmă, superficial cum este, a putut să scrie şi pe hîrtie să ceară intervenţia pentru un om aflat sub anchetă penală, să intervină în actul de justiţie. Pentru mine a fost clar din momentul în care a chemat ministrul Justiţiei în cabinetul lui pentru a-l pune faţă în faţă cu un om aflat sub anchetă penală.”

Preşedintele PRM, C.V.Tudor: “Povestea cu biletul trebuie să ducă la căderea preşedintelui, nu la demisia premierului. Însuşi faptul că acest Băsescu bagă la înaintare pe o persoană profund imorală - aşa-zisa soţie a mafiotului Dorin Cocoş - îmi provoacă repulsie". Niciun şef de stat din istoria românilor nu s-a comportat atît de jenant şi atît de infantil ca Traian Băsescu. Trecutul de securist al lui Traian Băsescu îl trădează din ce în ce mai des, personajul fiind obsedat de documente, stenograme, dischete şi, mai nou, de bilete cu care ar vrea să-şi lichideze adversarii. Se adevereşte ceea ce eu susţin de mai bine de un an, şi anume că Traian Băsescu se află în incapacitatea de a-şi exercita mandatul şi trebuie suspendat din funcţie cît mai repede. Vom iniţia negocieri cu celelalte partide parlamentare să-l punem pe Băsescu şef de sală la restaurantul Golden Blitz, fiindcă mintea lui e plecată rău cu sorcova.”

Deputatul UDMR Kelemen Hunor, preşedintele Consiliului de coordonare al UDMR: "Sînt convins că nu este vorba decît de războiul dintre Traian Băsescu şi Călin Popescu Tăriceanu, mai ales că acest bileţel a fost făcut public după doi ani. Dacă era ceva grav, preşedintele trebuia să-l facă imediat public."

Preşedintele PSD, Mircea Geoană: “Atît premierul Călin Popescu Tăriceanu, cît şi preşedintele Traian Băsescu sînt în mod egal responsabili şi pasibili de a fi anchetaţi judiciar. Declaraţia preşedintelui Băsescu, legată de faptul că biletul invocat de fostul consilier de stat Elena Udrea a fost retrimis Cancelariei premierului, este, de fapt, un demers prin care preşedintele încearcă să paseze cartoful fierbinte înapoi spre Tăriceanu. Băsescu nu este exonerat de responsabilitate, întrucît, păstrînd tăcerea asupra biletului trimis de premier, este complice şi tăinuitor. Episodul legat de biletul trimis lui Băsescu de către Tăriceanu confirmă existenţa unor grupuri de interese atît la Palatul Cotroceni, cît şi la Palatul Victoria, care se războiesc pe bani şi pe resurse.”

Vicepreşedintele PC Nicolae Popa: „PC se felicită că a ieşit de la guvernare, pentru că nu dorim să participăm la un circ politic penibil şi neserios ca cel dirijat de cei doi actori politici, Traian Băsescu şi Călin Popescu Tăriceanu. Asistăm la o criză politică fără precedent pe scena politică românească. Dacă se va cere demisia lui Călin Popescu Tăriceanu şi se invocă moralitatea acestui gest, atunci ar trebui să se ceară şi demisia preşedintelui Traian Băsescu. Argumentul lui Traian Băsescu privind tăinuirea epistolei pierdute a lui Tăriceanu reprezintă o justificare de rîsul curcilor. La mijloc se află numai duşmănia cruntă dintre cei doi, duşmănie care se manifestă de foarte mult timp. Personajele lui Caragiale au fost mici copii în comparaţie cu personajele anului 2007, Traian Băsescu şi Călin Popescu Tăriceanu”.

Şedinţă extraordinară a Biroului Permanent al PSD, pe tema crizei politice

Biroul Permanent al PSD se va întruni astăzi în şedinţă extraordinară, pentru a discuta pe tema crizei provocate de apariţia biletului adresat de Călin Popescu Tăriceanu lui Traian Băsescu şi pentru a găsi o rezolvare politică şi constituţională a acestei situaţii.

Secretarul general al PSD, Titus Corlăţean, a declarat aseară că apariţia biletului de la Cotroceni a generat o “criză politică fără precedent” pentru România. “Convocarea de către preşedintele partidului a unui Birou Permanent extraordinar are la bază criza politică fără precedent, date de încălcarea legilor statului şi a Constituţiei de către Traian Băsescu şi Călin Popescu-Tăriceanu. Această criză a afectat credibilitatea pe plan extern a României. PSD va încerca să găsească o rezolvare politică şi constituţională pentru această criză”, a opinat Corlăţean.