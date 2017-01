Se pare că trupa "Holograf" are fani şi în rîndul vedetelor autohtone. Dan Bitman & co au susţinut, sîmbătă seara, un concert pe plaja Cosmote, din staţiunea Mamaia, printre spectatori numărîndu-se prezentatorul tv cu veleităţi de... stripper, Mihai Mitoşeru, şi fosta crainică tv, Tania Budi. Cele două vedete au dansat şi au cîntat alături de cei de pe scenă, întreţinînd discuţii cu staff-ul trupei. Tania Budi a fost foarte relaxată, fumînd şi purtînd discuţii cu cei din jurul său. Deşi Dan Bitman are o relaţie de ani buni cu textiera Liliana Ştefan, cu care are, deja, doi băieţi, al treilea urmînd să se nască peste cîteva luni, se pare că acesta s-a mai afişat la diferite evenimente mondene alături de Tania Budi. Nici concertul de sîmbătă nu a făcut excepţie. Dacă Tania Budi a venit la recitalul susţinut de "Holograf", pentru... Dan Bitman, Mihai Mitoşeru a fost prezent, cu siguranţă, pentru muzica trupei.