„Tanţa“ şi-a lansat jurnalul la Constanţa

Îndrăgita actriţă Nuami Dinescu, care a cunoscut celebritatea sub numele Tanţa, în fosta emisiune TV a lui Teo Trandafir, a ajuns, ieri, şi la Constanţa, pentru a-şi lansa, la Librăria Cărtureşti, volumul-jurnal intitulat „Eu nu sunt Tanţa”. Aceasta a susţinut şi o sesiune de autografe pentru cititorii estivali prezenţi la eveniment. Printre cei care au dorit să-i fi alături...Tanţei, la lansare, s-au aflat şi vedete precum prezentatoarea şi realizatoarea de la Neptun TV Elena Calcan, sau Florin Grozea de la Hi-Q, alături de soţia sa Ioana, însărcinată în opt luni.

„SCRISUL TE VINDECĂ” „Este prima mea carte şi, cu toate că nu am avut intenţia să o scriu, iată, totuşi, acest volum. L-am scris pentru mine, mai întâi, deoarece am ajuns la concluzia că scrisul este una dintre modalităţile de vindecare. Te vindecă de durere, de iubire, de dor, mai ales că, de multe ori, este foarte greu să vorbeşti. Îmi este foarte greu să spun „Te iubesc”, găsesc mult mai uşor să spun „Iartă-mă, am greşit”. Atunci, mi-a fost mult mai uşor să scriu în carte lucruri pe care nu le pot spune. Am scris, cred, vreo doi ani”, a declarat Nuami Dinescu, pentru ziarul „Telegraf”.

Aceasta a adăugat: „Marea şi locul acesta au un magnetism aparte. Cu mine se întâmplă ceva, când sunt aici. Cele mai multe poveşti de dragoste, cele mai multe idile, cei mai mulţi copii s-au născut la mare, în comparaţie cu alte locuri”.

Îndrăgita actriţă a mai subliniat că are deja o schiţă pentru o nouă carte, dar nu a dezvăluit încă mai multe despre viitorul proiect.

Pe lângă scris, televiziune şi actorie, „Tanţa” este voluntară la asociaţiile „Învingem autismul”, „Ana şi copiii”, „S.O.S. Vieţile copiilor”.

„AM RĂMAS ÎN RELAŢII BUNE CU TEO” În ceea ce priveşte relaţia ei cu Teo Trandafir, Nuami Dinescu ne spune: „Am colaborat perfect din punct de vedere profesional. Avem o relaţie normală, ca între oameni care au lucrat împreună. Suntem doi oameni care ţin unul la celălalt, ştiu să se găsească dacă au nevoie unul de celălalt, care îşi ţin pumnii când unul începe vreun proiect. Ne ajutăm în măsura în care una dintre noi cere acest lucru”.

„Eu nu sunt Tanţa” a apărut la editura Cartea de suflet şi se poate procura din librării sau online, la preţul de 30 şi, respectiv, 15 lei.