Tantra - sexualitatea spirituală vs. „sexul de tip fast food“

Majoritatea tinerilor din ziua de azi au primit educaţia sexuală din filmele pentru adulţi, iar acestea le-au condiționat subconștient viața sexuală cu mesaje că sexul trebuie să fie rapid, dur, fără implicare emoţională. Renumitul sexolog Gabriela Marin a numit acest fenomen drept “sex de tip fast food”, pe care l-a catalogat drept dăunător pentru sănătatea relaţiilor de cuplu şi responsabil pentru criza sexuală prin care trece societatea actuală.

Totodată, specialistul este de părere că ne folosim doar 10% din capacitatea noastră sexuală, dar îmbucurător este faptul că din ce în ce mai mulţi tineri au conştientizat această problemă şi sunt atrași de latura spirituală a sexualității, fie ea Tantra sau Tao, metode care oferă vieţii sexuale o mai mare implicare emoţională din partea ambilor parteneri. “Din nefericire, din cauza unui cumul de factori, care includ timp liber mai puţin, viaţă mai stresantă, alimentaţie neechilibrată etc., am ajuns să ne folosim doar 10% din capacitatea noastră sexuală. Este ca și cum am avea o casă foarte frumoasă, cu nenumărate camere și o grădină fascinantă, iar noi ne limităm să locuim doar la subsol. Sunt foarte multe etaje şi camere confortabile în această casă, dar noi nici nu știm că ele există măcar. Am învățat foarte bine să locuim la subsol, întrezărim doar puțin din grădina și florile parfumate care ne înconjoară și credem că asta este tot. Ne lipseşte implicarea emoţională în relaţie, ne lipseşte viaţa trăită mai lent, ne lipsesc momentele acelea speciale în cadrul cărora lăsăm toate grijile deoparte şi ne relaxăm împreună cu persoana iubită”, explică sexologul Gabriela Marin.

CUM POATE TANTRA SĂ NE SCHIMBE VIAŢA AMOROASĂ?

În opinia sexologului, orientarea spre o sexualitate spirituală, gen Tantra sau Tao, este soluţia pentru a avea o viață sexuală împlinitoare de cuplu, deoarece această metodă ne învaţă că:

1. Suntem mai mult decât corpul fizic. “O viziune spirituală asupra sexualității ne face să înțelegem că suntem mai mult decât corpul fizic. Cele mai frumoase și interesante experiențe ale noastre sunt cele care efectiv ne transcend corpul fizic. O ființă senzuală are ceva special care ne captivează şi ne subjugă. O ființă senzuală se uită la tine și te atinge într-un fel care te lasă fără cuvinte. Respirația devine mai calmă și orgasmele îți străbat corpul. Cum arată trupul ei contează atunci mult prea puțin”, consideră psihologul Gabriela Marin.

2. Plăcerea este mult mai mare atunci când este reciprocă. “Suntem ființe energetice, la fel de mult cum suntem niște ființe fizice. Atunci când ne atingem iubitul/a, dacă ne bucurăm și trăim momentul cu întreaga ființă, acesta va simți într-un mod diferit plăcerea pe care i-o provocăm. Atingerea este foarte diferită de cea care este făcută doar pentru satisfacerea sa. Când momentul este trăit și la un nivel spiritual, un soi de impuls energetic este transmis prin mâinile noastre spre celelalte zone erogene ale sale, cuprinzându-i uneori întreaga ființă. Pe măsură ce trupul său va răspunde la atingerea noastră, ciclul plăcerii revine către noi, iar diferența dintre a oferi și a primi se estompează. Există doar plăcere pură împărțită, indiferent de rolul jucat de fiecare dintre cei doi”, explică sexologul.

3. Iubirea și conectarea emoțională reprezintă totul. “Suntem făcuți să iubim și să ne conectăm cât mai profund și mai intim unul cu celălalt. Suntem nefericiţi în relaţii dacă nu reuşim să iubim, să ne deschidem și să ne conectăm profund cu celălalt. Când ne simțim deconectați, când simțim că nu mai există acea legătură specială, ne simţim singuri și nefericiți. Atunci când suntem conectați, viața este mai bună. Stările proaste dipar, depresia dispare, la fel și anxietatea. Conștientizăm micile bucurii, îi apreciem cu ușurință pe cei din jur, simțim un alt nivel de satisfacție și de fericire. În Tantra, această conexiune este punctul esențial. Este ca și cum trebuie să ne conectăm în primul rând la celălalt, înainte ca energiile să poată să curgă liber, să fie interschimbate, iar zidurile personale de apărare trebuie să cadă pentru ca celălalt să poată să ne cunoască cu adevărat”, declară sexologul Gabriela Marin.

4. Sexul este o experiență multidimensională. „Atunci când ne implicăm cu totul în experiența noastră sexuală, evoluăm de la sexul fizic, de la o experiență corporală la o experiență specială, care cuprinde mintea, emoțiile, sentimentele, pasiunile, conștiința și multe alte aspecte care nu pot fi măcar explicate. Iar cel mai important lucru este că această deschidere nu necesită multe cunoștințe, abilități sau tehnici prestabilite. Suntem cumva programați să facem asta în mod natural, doar că unii dintre noi nu am încercat încă asta”, conchide sexologul Gabriela Marin.