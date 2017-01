„Ţapinarii” au cîntat „Anti Valentine’s Day” la Constanţa

„Ţapinarii” se numără printre trupele autohtone care nu fac playback, reuşind, de fiecare dată, să susţină show-uri live de excepţie. Nici concertul de vineri seară, desfăşurat la Constanţa, în clubul „Doors”, nu a făcurt excepţie, localul devenind neîncăpător pentru fanii trupei. Recitalul formaţiei a făcut parte din mini-turneul „Anti-Valentine’s Day”, pe care cei doi componenţi ai grupului l-au susţinut în această perioadă, concertul de la malul mării încheind seria recitalurilor în ţară.

Cei doi membri ai formaţiei, Cosmin Covei şi Adrian Tănase, şi-au început recitalul în forţă, cu piese binecunoscute fanilor, de pe albume mai vechi. Melodii precum „Idei preconcepute” sau „Unde eşti” au făcut deliciul publicului, acesta aplaudînd la scenă deschisă prestaţia celor doi „ţapinari”. În stilul lor caracteristic, Adi şi Cosmin au dialogat cu spectatorii şi au dăruit cîteva sticle de vin celor mai îndrăzneţi. Mai bine de două ore, cei doi interpreţi au cîntat, au vorbit şi au facut glume cu cei prezenţi în clubul „Doors”. Publicul a fost foarte receptiv şi entuziast, chiar şi în momentul care i-a aparţinut interpretului Daniel Iancu, în timp ce Adi şi Cosmin au luat o pauză. Piesele noi, de pe albumul „7 păcate răscumpărate”, au fost aplaudate de public, deşi mulţi dintre cei prezenţi le auzeau pentru prima dată.

După un recital de aprox. două ore, trupa a încheiat reprezentaţia în ovaţiile audienţei, însă doar pentru cîteva minute, pentru că a revenit pe scenă pentru bis-uri. „La Constanţa, în această seară (n. .r. vineri), ne-am simţit excelent, avem prieteni dragi aici. Atmosfera de aici este foarte, foarte frumoasă. Concertul Anti-Valentine’s Day l-am... probat în Bucureşti, timp de patru ani şi am văzut că a mers, pentru că nouă nu ne place să susţinem un concert, dacă nu sîntem siguri pe noi. În urmă cu doi ani am încercat o ediţie şi în Braşov şi a prins foarte bine, iar acum sîntem la a treia ediţie în Braşov, a doua în Cluj, la prima la Constanţa şi la a şaptea în Bucureşti, chiar a prins foarte tare la public”, a declarat Cosmin Covei. La rîndul său, Adi Tănase, celălalt component al grupului, a adăugat: „La Constanţa a fost, şi în această seară, foarte frumos. La concertul acesta au fost şi oameni despre care nu ştiu dacă erau familiarizaţi cu ceea ce facem noi, dar, ca de obicei, a fost O.K. Noi ne simţim, întotdeauna, foarte bine în Doors”.

Formaţia „Ţapinarii” a luat fiinţă în anul 2001, cînd Cosmin Covei a realizat un filmuleţ-portret avînd ca protagonist un pitic stripper, după care a apărut şi piesa „Sînt fericit”, iar filmuleţul s-a transformat în videoclip muzical. De la lansare şi pînă în prezent, cei doi componenţi ai trupei au lansat şapte albume, cel mai recent, „7 păcate răscumpărate”, fiind şi cel mai bun, în opinia celor doi interpreţi.