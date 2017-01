"Ţapinarii" şi Daniel Iancu au cîntat live pentru constănţeni

“Ţapinarii” se numără printre trupele autohtone care nu au făcut niciodată playback, reuşind, de fiecare dată, să susţină show-uri live de excepţie. Nici concertul de vineri seară, desfăşurat la Constanţa, în clubul “Doors”, nu a fost altfel, localul fiind neîncăpător pentru fanii trupei. Spectacolul a fost deschis de Daniel Iancu, interpret de muzică folk din Constanţa, care a cîntat împreună cu Ovidiu Mihăilescu, cei doi fiind aplaudaţi la scenă deschisă, mai ales la piesele “Vine valu, îmi ia calu” şi “E armonie în casa noastră” - melodie cu participarea Marianei Butnaru.

După aprox. două ore în care Daniel şi Ovidiu au întreţinut buna dispoziţie în clubul “Doors”, a venit rîndul trupei “Ţapinarii” să urce pe scenă. Cei doi membri ai formaţiei, Cosmin Covei şi Adrian Tănase, şi-au început recitalul cu binecunoscuta piesă “Idei preconcepute”, care a fost cîntată împreună cu publicul. Show-ul a fost unul interactiv, componenţii trupei dialogînd, pe tot parcursul concertului, cu cei prezenţi. ”Constănţenii sînt primitori. Am mai avut un concert într-un alt club de aici, iar publicul a fost la fel de călduros. Însă, la Doors, ne face o deosebită plăcere să cîntăm”, a mărturist Adrian Tănase, unul dintre componenţii trupei “Ţapinarii”. “De fiecare dată, cînd am cîntat la Constanţa, publicul a fost nemaipomenit. Şi în această seară, deşi este prima oară cînd am cîntat în clubul Doors, a fost extraordinar, publicul constănţen este mult mai receptiv decît cel din alte oraşe, şi nu pentru că eu sînt constănţean”, a mărturisit Daniel Iancu.