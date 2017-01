Ţara care tratează Sănătatea cu… nimic!

Un studiu al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică clasează ţara noastră pe ultimele locuri la tot ceea ce înseamnă dotări în Sănătate. Astfel, ţara noastră avea, în 2008, cele mai puţine aparate RMN şi CT din UE, precum şi probleme legate de numărul paturilor din spitale, rata mortalităţii fiind de peste 800 de decese la 100.000 de cazuri, se arată într-un studiu al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD). Potrivit studiului „Health at a Glance 2010” (“Sănătate dintr-o privire 2010”), realizat de OECD, numărul de astfel de dispozitive medicale din România şi Ungaria era cel mai mic din UE. Astfel, spitalele din România aveau 1,3 aparate RMN la un milion de oameni şi patru scannere CT. Iar în spitalele care au în dotare asemenea aparate, multe vechi, în cele mai multe zile din an acestea sunt defecte, bolnavii fiind nevoiţi să apeleze la serviciile private sau să renunţe la examinările moderne pentru stabilirea certă a unor diagnostice. De asemenea, tot potrivit studiului, ţara noastră stătea prost şi la numărul de paturi de spital, având 6,6 paturi per o mie de pacienţi, având astfel şi o rată de externare foarte mare, chiar şi la pacienţi bolnavi de cancer. Per total, rata mortalităţii la români era mult mai mare decât media europeană, cu peste 800 de decese la 100.000 de persoane, în vreme ce rata UE era de 696. Speranţa de viaţă era, de asemenea, mică faţă de media europeană, ţara noastră înregistrând 76,2 ani la femei, pe când în Europa acestea supravieţuiesc aproape de 85 de ani. În plus, speranţa de viaţă sănătoasă şi activă era de 62-63 de ani, în medie, la femei şi bărbaţi. În ceea ce priveşte bolile, România avea rate mari la bolile de inimă şi la infarcturi, însă înregistra puţine cazuri de decese cauzate de cancerul de prostată. Totuşi, per total, numărul deceselor cauzate de cancer a rămas destul de constant, cu tendinţe de creştere, între 1994 şi 2008. România a înregistrat cazuri numeroase de decese şi în ceea ce priveşte accidentele rutiere în 2008, ocupând şi locul 15 la nivel european la capitolul sinucideri. De asemenea, rata mortalităţii infantile înregistra cote maxime în România şi Turcia, cu 11 şi, respectiv, 17 decese la 1.000 de cazuri. Aproape 20% din românii de peste 15 ani spuneau, în 2008, că au grave probleme de sănătate, în vreme ce aproape 70% spuneau că se consideră sănătoşi sau foarte sănătoşi. Numărul cazurilor de HIV înregistrate în 2007 ajunsese la 15.000 în România, cu o incidenţă a îmbolnăvirii de SIDA de 10,4 per un milion. Totodată, peste 20% din populaţia României cu vârste de peste 15 ani fuma, iar un român consuma, în medie, aproape zece litri de alcool pe an. În ceea ce priveşte obezitatea, aceasta încă nu a devenit o problemă la români, sub zece la sută din cetăţeni fiind diagnosticaţi cu obezitate. Media europeană este de peste 15%.

ROMÂNIA, ŢARA CU CEL MAI MIC NUMĂR DE MEDICI PE CAP DE LOCUITOR DIN UE

Singurele ţări care devansează România la acest capitol sunt Turcia şi Polonia. Acest lucru ar putea fi explicat şi prin procentul extrem de mic din PIB alocat Sănătăţii, respectiv mai puţin de şase la sută în 2008. În contrast, media europeană se situa la 8,3%. România era astfel printre ţările care investea cea mai mică sumă pentru sănătatea unui locuitor. În plus, România şi Marea Britanie alcătuiau peste 80% din bugetul pentru Sănătate din taxe şi contribuţii sociale, în vreme ce media europeană se situa la sub 75%.