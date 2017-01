“Ţară condusă de idioţi!”

HOTĂRÂREA CARE DISTRUGE AUTORITĂŢILE LOCALE. Guvernul condus de Emil Boc a reuşit să dea o nouă lovitură sub centură autorităţilor locale, printr-o hotărâre de Guvern aprobată pe 28 decembrie 2010. “Am aflat o altă tâmpenie care a apărut în România. Constat că ţara asta este condusă de idioţi. Avem încasările pe luna martie la primărie, din cotele pe venitul global, mai mici cu 60% decât cele din februarie sau ianuarie. Suntem în imposibilitatea de a lucra. Asta fiindcă România este condusă de nişte idioţi. Au dat o hotărâre de Guvern pe 28 decembrie 2010 care introduce celebra declaraţie 112, care a bramburit tot sistemul bugetar. Dacă nu se ia o măsură urgentă, vom închide Primăria. Nu mai avem bani de lumină, de subvenţie la căldură, nu mai avem bani de nimic. Nu mai vorbim de programele pe care dorim să le facem. Suntem al doilea oraş al ţării şi avem aceste probleme. Despre comune nu mai vorbesc. Primarii de acolo pot să plece deja acasă”, a declarat, vineri, primarul Constanţei, Radu Mazăre. Cei care se băteau cu pumnul în piept că sunt pionierii descentralizării în România nu fac decât să recentralizeze totul şi să arunce România în haos. “Declaraţia 112 a unificat toate declaraţiile care se depuneau până în prezent fie la bugetul de stat pentru impozite, fie la asigurări sociale, fie la şomaj. În conţinutul acestei declaraţii se declară la impozitul pe venitul din salarii suma de plată a societăţii mamă şi suma de plată a punctelor de lucru. Dacă societatea mamă nu declară suma de plată a punctelor de lucru, sucursalele şi punctele de lucru din Constanţa, municipalitatea nu mai încasează niciun ban. Poate fi o simplă eroare a celui care completează această declaraţie, prin care să nu mai încasăm niciun ban. Până la această celebră declaraţie 112, când punctele de lucru de pe raza Constanţei plăteau salariile, impozitul pe venitul din salarii aferent punctelor de lucru din Constanţa ajungea în Trezoreria Constanţa, unde se aplica cota autorităţii locale şi se virau banii. Acum, cu această declaraţie 112, toate punctele de lucru se duc în societatea mamă şi Trezoreria unde societatea mamă are contul va vira suma autorităţii locale. Aici intervine o problemă. Dacă societatea mamă are datorii din alţi ani, în primul rând se sting obligaţiile de plată către bugetul de stat şi apoi, dacă mai rămân bani, se dau şi la autoritatea locală”, a declarat directorul financiar al Primăriei Constanţa, Marcela Frigioiu.

STATUL ACAPAREAZĂ BANII COMUNITĂŢILOR. Există şi o a treia problemă. Până la apariţia hotărârii de Guvern, controlul privind modul de plată a impozitului care se cuvenea autorităţii locale, conform Legii finanţelor publice locale, putea fi făcut de Primărie. Se putea merge la punctul de lucru, unde se stabileau datoriile şi se decideau măsurile care trebuia luate pentru ca autoritatea locală să-şi încaseze sumele. “Acum, Primăria nu mai are competenţă de verificare. Primăria Constanţa nu poate să meargă la Bucureşti să verifice dacă s-au dat banii pentru punctul de lucru de la Constanţa. Statul poate acum să spună că vom încasa banii, dar nimeni nu ştie când. Un lucru foarte grav este că noi am făcut bugetul pe nişte sume estimate. Am făcut nişte angajamente bugetare pe un buget aprobat. Emitem note de comandă, ordine de lucru pe acest buget aprobat. Prestatorul face lucrările pe notele de comandă emise de noi. Prestatorul va face lucrarea dar nu-i pot da banii că nu am de unde şi vor apărea penalităţi şi dobânzi pentru neplată. Cine le suportă?”, s-a întrebat retoric Marcela Frigioiu. Cu alte cuvinte, Guvernul Boc a reuşit să mai dea o gaură în bugetele locale din România. “Asta înseamnă că bugetul pentru acest an este praf. Cu această nouă hotărâre idioată a Guvernului Boc, pot spune că vom avea o nouă diminuare bugetară, de vreo 30%. Situaţia este foarte gravă. Sunt anumite chestiuni care trebuie să funcţioneze. Eu sper să se revină asupra acestei idioţenii. Dacă nu se face nimic şi vom rămâne cu o treime din buget mâncat de idioţii din Guvern, atunci vom reduce şi noi cheltuielile în aşa fel încât să echilibrăm bugetul. Avem proiecte cu finanţări europene pe care nu le vom putea onora din cauza unor idioţi care au dat peste cap toată administraţia locală din România. Noi nu ştim unde se duc aceşti bani. Poate Guvernul ia banii de la noi şi acoperă prin altă parte, poate mai face nişte rambursări de TVA la vreun export, mai dă bani pe la Braşov, pentru că primarul este portocaliu. Nu ştiu ce fac cu banii. Dacă lucrurile rămân aşa, va trebui să facem şedinţă de consiliu ca să tăiem cheltuielile la lumină, la transport, la pachete, la asfaltare. Dar trebuie să se revină asupra acestei declaraţii 112. Nu poţi să afectezi România printr-o tâmpenie”, a afirmat Mazăre.