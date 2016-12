Un volum deosebit, care poate fi aşezat la loc de cinste în biblioteca oricărui iubitor al mării şi al poeziei, a văzut lumina tiparului, zilele acestea, la Constanţa, sub egida Uniunii Scriitorilor din România (USR), Filiala Dobrogea. Cu sprijinul Consiliului Judeţean, la iniţiativa scriitorului dobrogean Arthur Porumboiu, pe piaţa de carte a fost lansată lucrarea „Ţara lui Poseidon. Antologie din lirica mării”, tipărită la editura Ex Ponto, coordonatorul ediţiei fiind cunoscutul prozator şi publicist constănţean Ovidiu Dunăreanu, fost preşedinte al USR Dobrogea. În cele peste 300 de pagini ale acestei antologii, ilustrată cu reproduceri după marinele unor apreciaţi artişti plastici dobrogeni şi apărută în condiţii grafice de excepţie, se regăsesc poeme dedicate mării, cu întregul buchet de sentimente şi stări pe care îl trezeşte în sufletul fiecăruia universul marin.

Reunind poezii despre mare, dar numai ai unor autori cu trasee lirice foarte bine fixate şi omologate de istoria literaturii, de timp, critică literară şi de operele de excepţie ale acestora, cartea este structurată pe şase capitole: Poeţi antici, Poeţi din Evul Mediu, Poeţi romantici, Poeţi moderni, Poeţi români clasici şi moderni, Vârsta de bronz (poeţi contemporani). Astfel, de la fragmente din „Odiseea” lui Homer, „Halieutica” lui Ovidius sau „Eneida” lui Vergilius, cititorul va descoperi cu plăcere lirică de o mare sensibilitate, purtând semnătura lui Byron, Hugo, Puşkin, Shelley sau Baudelaire, Joyce, Mallarme şi până la Eminescu, Bacovia, Nichita Stănescu.

„Cartea a fost elaborată mai demult, printr-o bursă Copyro, de către Arthur Porumboiu, poetul, scriitorul, prietenul nostru, care nu a avut o şansă editorială atunci când a realizat-o. Eu am descoperit-o, în perioada mandatului meu (n.r. de preşedinte al USR Dobrogea), 2005 - 2009, în dulapul filialei, am răsfoit-o şi am spus: cartea aceasta trebuie să apară aici, la Constanţa”, a precizat coordonatorul ediţiei, Ovidiu Dunăreanu. Acesta a adăugat: „Dintre poeţii interbelici în zona constănţeană, nu am reţinut decât unul singur, într-o carte de anvergura aceasta, Dumitru Olariu, poetul şi conducătorul revistei ‘Litoral’, apărută în perioada Războiului, în anii ‘40, una dintre cele mai bune reviste de poezie. Din perioada contemporană, au fost mai multe nume constante, care au scris poezie despre mare. Ne-am oprit asupra a şase poeţi contemporani de la malul mării: Nicolae Motoc, Arthur Porumboiu, Vasile Petre Fati, Ion Dragomir, Sorin Roşca şi Dumitru Mureşan. Antologia nu vine până în contemporaneitate, oprindu-se la generaţia optzecistă”.

„Ideea de a realiza o antologie poetică a mării este nu numai binevenită, dar răspunde şi unei geografii poetice ale cărei forme de relief se află într-o continuă schimbare, de-a lungul secolelor de literatură trasând discret şi o istorie sinuoasă a liricii maritime”, remarcă apreciatul eseist Angelo Mitchievici.

Cartea oferă cititorilor şi câteva lucrări cu tematică marină de o rară sensibilitate, semnate de artişti consacraţi în peisajul plasticii naţionale: Constantin Grigoruţă, Daniela Ţurcanu-Caruţiu, Eduard Andrei, Florin Ferendino, Laura Nistorescu Seniuc, Manolescu Niţă.