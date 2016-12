Ţara noastră, al treilea vânător de bani din regiune

În 2012, Guvernul României are un necesar de finanţare de 17,2 miliarde euro, mai mic cu 400 milioane euro decât în 2011, însă statul va împrumuta în total 18 miliarde euro, urmând să constituie o rezervă de 800 milioane euro, estimează agenţia de evalure financiară Moody\'s. „Guvernele se suprafinanţează câteodată pentru a avea o rezervă în cazul unor necesităţi neaşteptate. Principala sursă de finanţare va rămâne şi în acest an piaţa internă, prin emisiuni de instrumente financiare, a căror valoare va urca de la 13,5 la 13,7 miliarde euro. În plus, guvernul va creşte şi valoarea finanţărilor de pe piaţa externă, de la 4,1 la 4,3 miliarde de euro”, spune analistul Moody’s Atsi Sheth. De la începutul anului şi până acum, Ministerul Finanţelor a împrumutat 17,7 miliarde lei (aproximativ 4 miliarde euro), depăşind programul anunţat pentru primul trimestru, potrivit datelor publicate pe site-ul Băncii Naţionale a României. În ianuarie, Finanţele au împrumutat 1,5 miliarde dolari, în prima emisiune pe piaţa din SUA din ultimii 16 ani. „După necesarul de finanţare calculat ca procentaj din PIB, România se situează pe poziţia a treia în rândul a 11 state din regiune, cu 12%, peste media Europei Centrale şi de Est de aproape 10%. Înaintea României se află Ungaria (16,1%) şi Cehia (12,2%)”, mai spune Sheth. La nivelul Europei Centrale şi de Est, Moody\'s estimează un necesar de finanţare al guvernelor de peste 164 miliarde euro, în scădere cu 3,4% faţă de anul trecut.