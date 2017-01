Ţara noastră, cea mai activă piaţă farmaceutică din regiune

Un raport al companiei de cercetare a pieţei Research and Markets arată că România continuă să fie una dintre cele mai active pieţe farmaceutice şi de îngrijire a sănătăţii din Europa Centrală şi de Est. Specialiştii apreciază, de asemenea, că ţara noastră va înregistra, pînă în 2012, un ritm de creştere de două cifre. În trimestrul al doilea al anului 2008, avansul pieţei s-a accelerat la 21,3%, de la numai 3,8% în primele trei luni ale anului, în vreme ce în 2007, creşterea a fost de 22%. Beneficiile aduse de aplicarea reglementărilor UE vor îmbunătăţi mediul de afaceri, pe termen mediu şi lung, în special pentru firmele inovative, potrivit raportului aferent ultimului trimestru din 2008. Prima jumătate a anului trecut a fost caracterizată de rezultate mixte pentru producătorii de medicamente generice. Astfel, trei jucători străini importanţi, Zentiva, Terapia-Ranbaxy şi Krka au înregistrat un declin al vînzărilor în primul semestru, parţial ca urmare a fluctuaţiilor de pe piaţa valutară. În plus, legislaţia care prevede prescrierea medicamentelor de către medici în funcţie de brand şi nu după substanţă, a afectat companiile mai puţin cunoscute. Producătorii locali Antibiotice şi Labormed Pharma au înregistrat în continuare o creştere ridicată, beneficiind de avantajul de a opera pe piaţa locală. Pe de altă parte, exporturile Antibiotice au urcat puternic în primul semestru din 2008, cu toate că se menţin la un nivel redus, comparativ cu importurile. Research and Markets estimează că exporturile se vor menţine pe un trend ascendent, dar companiile multinaţionale au un interes scăzut pentru proiecte greenfield în România. Din acest motiv, în viitorul apropiat, importurile vor devansa în continuare exporturile.