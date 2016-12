Ţara recordurilor

Am aflat de la televizor că în 1909 se stabilea primul record auto de viteză. În acel an, un automobil american de epocă reuşea să se deplaseze, folosind benzina drept combustibil, cu 200 de km pe oră. După exact un secol, în 2009, un tren japonez de mare viteză ajungea în cursul probelor la 574 de km. pe oră, devenind cel mai rapid vehicul cu tracţiune electrică din lume! Ieri, un post TV de ştiri a anunţat că un intercity românesc a atins o medie orară, de la plecare până la destinaţie, de 45 km. pe oră, adică aceeaşi viteză pe care a reuşit-o primul tren autohton pe ruta Bucureşti-Giurgiu, respectiv prima cale ferată din România construită pe vremea Regelui Carol I... Asta în condiţiile în care Radu Berceanu este probabil unicul ministru al Transporturilor din Europa care are probleme cu implementarea nu ştiu cărui proiect din cauza sturionilor din Delta Dunării, aflaţi şi aşa pe cale de dispariţie!

În cel mai recent sondaj Gallup despre fenomenele de emigraţie şi imigraţie, adică plecarea dintr-o ţară, respectiv stabilirea într-o ţară, România a ratat la milimetru ocazia de a se situa pe ultimul loc. Ţările cele mai căutate din lume, adică acelea de imigraţie, sunt Malaezia, Noua Zeelandă şi Arabia Saudită, iar ţările pe care cei mai mulţi vor să le părăsească, adică să emigreze, încheie clasamentul Gallup în următoarea ordine: România, Bulgaria şi Estonia pe ultimul loc. Aşadar, ţara noastră a primit \"bronzul\" la codaşe!

La jurnalul de ştiri al postului \"TV5 Monde\" de miercuri, 25 august, au fost comentate pe scurt două atitudini publice ale unor politicieni români. Prima informaţie, legată de tragedia de la Maternitatea Giuleşti, se referea la faptul că Emil Boc este considerat singurul premier din Europa actuală care a refuzat cererea ministrului de resort de a suplimenta numărul de angajaţi din sistemul de sănătate. Europenii susţin că nu există un caz precedent de acest fel... A doua informaţie menţiona speculaţiile presei româneşti despre posibila altercaţie a lui Traian Băsescu cu un civil, precizând surprinzător de minuţios că preşedintele României este singurul şef de stat din Europa suspect că ar fi fost implicat în trei conflicte fizice!

Dar \"Cartea Recordurilor Româneşti\" ar putea continua... Eu mă opresc aici, fără alte comentarii.