Ţăranii nu vor mai putea vinde lapte în pieţe

S-au dus vremurile când orice ţăran care creştea o vacă putea veni cu laptele la oraş, pentru a-l vinde la piaţă. În urma finalizării perioadei de tranziţie acordate României pentru îmbunătăţirea calităţii laptelui crud, începând cu 1 ianuarie 2014, dacă mai vor să vândă laptele în pieţe, ţăranii trebuie să respecte un set de reguli şi norme europene ce asigură calitatea produsului. Potrivit Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), producătorii care vând lapte crud direct către consumatorul final, în pieţe, trebuie să deţină fişe de sănătate, care să ateste starea de sănătate a animalelor de la care a fost obţinut laptele, completate de către medicii veterinari din localităţile de origine, precum şi un buletin de analiză care să ateste conformitatea produsului, conform cerinţelor legislaţiei. „Laptele crud destinat vânzărilor directe trebuie să îndeplinească criteriile de calitate prevăzute de legislaţie”, spun reprezentanţii ANSVSA. Producătorii care deţin exploataţii mici (gospodării ale populaţiei) sau ferme de vaci producătoare de lapte pot livra laptele crud către centrele de colectare lapte sau direct către unităţile de procesare lapte. Cei de la ANSVSA spun că laptele crud destinat vânzării directe către consumatorul final sau prelucrării în brânzeturi trebuie să provină numai de la animale sănătoase, care nu suferă de boli ce pot fi transmise la om prin intermediul laptelui. De asemenea, comercializarea laptelui şi a brânzeturilor de către producătorii agricoli, în pieţele agroalimentare şi în târguri, se va realiza în baza documentelor de înregistrare sanitară veterinară, eliberate de către Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa, conform prevederilor Ordinului ANSVSA 111/2008.

NEMULŢUMIŢI Micii fermieri sunt nemulţumiţi de noile impuneri şi spun că nu au bani să achiziţioneze sisteme de muls sau tancuri de răcire şi nici bani pentru buletinele de analiză, care costă în jur de 200 de lei lunar. „Nu avem bani pentru investiţii aşa de mari. Abia am bani să vin la Constanţa pentru a vinde laptele să pot supravieţui. La pensia mea de agricultor, de 400 de lei pe lună, nu pot face nimic”, a mărturisit Marin Munteanu, de la Gura Dobrogei. Un alt fermier a spus că, în condiţiile acestor restricţii, va fi nevoit să-şi dea laptele la toţi vecinii şi la rude, iar surplusul să-l arunce la porci. „Dacă este aşa, va trebui să-mi vând una din cele două vaci pe care le am, pentru că nu am ce să fac cu atâta lapte”, a spus Costache Pârlog.

51 de unităţi procesează lapte conform

Potrivit ANSVSA, din totalul celor 64 de unităţi de procesare a laptelui care au beneficiat de o perioadă de tranziţie pentru a procesa lapte conform şi neconform fără separare, 51 de unităţi procesează lapte conform. În acelaşi timp, 13 unităţi de procesare au fost închise pentru că nu au îndeplinit condiţiile necesare. În prezent, în România există 168 de unităţi de procesare a laptelui autorizate sanitar-veterinar pentru schimburi intracomunitare.