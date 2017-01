Ţărăniştii candidează alături de liberali

Preşedintele PNŢCD Marian Miluţ a anunţat, sîmbătă, la Şedinţa Comitetului Naţional de Conducere al partidului, că PNL i-a transmis \"semnale pozitive\" referitoare la colaborarea electorală. \"Această întîlnire este una istorică, pentru că PNŢCD trebuie să revină pe prima scenă politică a României\", a spus liderul PNŢCD. Miluţ a spus, totuşi, că această variantă pentru intrarea ţărăniştilor în Parlament reprezintă un compromis. \"Nu este o fericire nici pentru liberali, nici pentru noi! Credeţi că noi nu am fi vrut să facem o alianţă? Nu am mai avut timp\", a mai spus preşedintele PNŢCD. Miluţ a mai spus că Tăriceanu a semnat \"tot ceea ce trebuia să semneze\" pentru ca ţărăniştii să candideze alături de liberali, stabilindu-se deja candidaţii PNŢCD pentru \"aproximativ\" 15 colegii uninominale. Totdată, el a mai anunţat că, la lansarea candidaţilor PNL, care va avea loc luni, vor fi prezenţi şi cei ai ţărăniştilor. Dintre ţărăniştii care vor candida sub sigla PNL, Miluţ i-a nominalizat pe Aurelian Pavelescu (Călăraşi), Radu Munteanu (Bucureşti) şi Rodion Galeriu (Prahova). Reamintim că liderul PNŢCD i-a cerut, în urmă cu o săptămînă, preşedintelui liberal, Călin Popescu Tăriceanu, să semneze, pînă sîmbăta trecută, protocolul dintre cele două partide, care ar permite intrarea ţărăniştilor în Parlament candidînd din partea PNL. La rîndul său, Tăriceanu preciza că urmează să ia o decizie în acest sens. \"Sîntem într-o situaţie extrem de neplăcută. Vedem că PNŢCD este măcinat de lupte interne, de frămîntări interne, fiind ameninţat de o sciziune. Noi am întins o mînă de ajutor PNŢCD. Ne-am fi bucurat ca această mînă de ajutor să ajute PNŢCD să revină pe prima scenă politică a ţării, să fie reprezentat în Parlament. Din păcate, neînţelegerile interne ne pun într-o situaţie delicată. Va trebui să analizăm în continuare şi să luăm o decizie zilele următoare\", declara Tăriceanu după solicitarea lui Miluţ.