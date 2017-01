Tărăniştii constănţeni, pentru menţinerea actualei conduceri a PNŢCD

Preşedintele organizaţiei PNŢCD Timiş, Gheorghe Ciuhandu, a declarat, sîmbătă, după o şedinţă a partidului la care au participat 27 de filiale din ţară, că, pe 24 august, cînd a fost propusă organizarea unui congres, unul dintre subiectele posibile care se vor discuta ar fi schimbarea actualului preşedinte al partidului, Marian Miluţ. El a motivat că decizia ar putea fi luată deoarece, împreună cu alţi membri din conducere, Miluţ a sancţionat lideri de filiale, ceea ce contravine statutului şi democraţiei interne din partid. \"La Congresul din 24 august se va lua în discuţie conducerea partidului şi congresul poate decide dacă va schimba actualul preşedinte. Eu nu voi prelua conducerea partidului, pentru că acum am fost ales la Timiş. Se va lua în discuţie modificarea statului, care are unele lacune\", a declarat Ciuhandu. Preşedintele organizaţiei ţărăniste de la Constanţa, Tudorel Chesoi, e de părere că între Ciuhandu şi Miluţ există „o relativă lipsă de comunicare” dar nu se poate pune în discuţie schimbarea conducerii partidului. El a afirmat că situaţia se va clarifica, cu siguranţă, în urma unei analize de partid. Referitor la faptul că partidul a sancţionat mai multe filiale în urma rezultatelor slabe la alegerile locale, Chesoi spune că o parte din acestea meritau să fie sancţionate din cauză că au dovedit „lipsă de activitate”. El spune că şi ţărăniştii de la Constanţa au fost de acord cu o parte a sancţiunilor. „Consider că acordarea unor sancţiuni nu este un motiv suficient pentru ca actuala conducere a partidului să fie schimbată. Există foruri competente care pot lua astfel de decizii”, a declarat Chesoi. El mai spune că organizarea unui Congres al partidului înaintea alegerilor parlamentare este „inoportună”, cu atît mai mult cu cît în statutul partidului se precizează că o astfel de adunare are loc de obicei după alegeri, pentru a se lua decizii în cadrul partidului. Preşedintele PNŢCD Constanţa mai spune că pentru a organiza o întîlnire de asemenea amploare este nevoie ca mai mult de jumătate dintre filialele partidului să fie de acord, iar din totalul de 52 de organizaţii din ţară, 38 nu au fost de acord cu organizarea congresului, ceea ce reprezintă un număr insuficient pentru ca iniţiativa să se materializeze.