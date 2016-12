După ce l-am surprins ştergându-se pe bot cu un colţ al feţei de masă, am realizat dimensiunea reală a personalităţii ţărănoiului. În timp, am mai asistat la astfel de scene delirante în schimbul cărora am primit tot felul de explicaţii puerile. Să-l vedeţi cum înghite găluştele cu prune şi cum se joacă, furat de peisaj, cu perişoarele…E un spectacol de-a dreptul scârbos. Pe urmă, se spală, precum vrăbiuţa trezită din visul erotic cu mălaiul, în farfuriuţa cu ciorbă. Deşi se jură că nu suferă de hemoroizi, se scarpină tot timpul în fund. Evident, în văzul lumii. Amicii săi spun că este un tic dobândit după vizionarea unui film ieftin cu mafioţi. Când a ajuns la oraş, părăsind bostănăria unde a crescut ca pe un mare aeroport, a căzut într-o profundă depresie. S-a acomodat destul de greu cu principalele reguli ale civilizaţiei. După ce a înghiţit o cantitate importantă de pastă mentolată, a învăţat să se spele pe dinţi. Acum, pentru că a ajuns persoană importantă în oraş, uită des să facă acest lucru. Foarte greu i-a intrat lui în reflex trasul apei la WC. La casa părintească, privata din fundul grădinii nu avea în dotare un asemenea dispozitiv. Ca atare, într-o anumită perioadă, a dat frunzei de viţă o întrebuinţare cu totul şi cu totul aberantă, punând mediul înconjurător în pericol. Chiar şi după ce s-a stabilit la oraş i-a trebuit mult timp să se obişnuiască, e drept, destul de lent, cu trasul apei. De multe ori, punea capacul pe WC înainte de… Starea sa de depresie a fost accentuată şi de dorul mistuitor faţă de pârjoalele moldoveneşti, pe care le serveşte ca pe nişte nalangâte. Deşi se laudă că a ajuns în lumea bună, se simte foarte stingher. Chiar dacă are bani căcălău, cum îi place lui să se laude la toată lumea, măsurându-şi moşiile cu pasul, nu-l prea bagă nimeni în seamă. De aceea, se simte mult mai bine în mijlocul amărăştenilor creduli sau al boschetarilor uşor de manevrat la propriu şi la figurat. De pildă, în lumea bună, ţărănoiul este conştient că nu poate să-şi bage degetul în nas, figură pe care o adoră din şcoala primară. În schimb, în mijlocul tăntălăilor, figura cu pricina, una mai mult decât dezgustătoare, este asimilată ca o formă directă a populismului adorat de astfel de mase. Analizam, deunăzi, ţinuta vestimentară a ţărănoiului. Domnule, ăsta, cum să zic, cu toate că se îmbracă la diverse firme celebre, tot a ţărănoi arată! Sunt, ce-i drept, momente în care, dacă tace, bine face! Deşi se laudă că este un bun orator, scoate pe gură numai prostii. E câte un prost care, cel puţin, în astfel de ipostaze, scoate perle, ceea ce ar putea ajuta ţara să iasă din criză. De pe urma ţărănoiului, în loc de balegă, nu scoţi nimic. Ataşamentul lui faţă de balegă s-a definit în perioada când, tânăr fiind, îşi testa spiritul proletar în prima fabrică de chirpici a patriei. Astăzi, pentru că a apucat capitalismul de picioare, şi-a ridicat privată de lux cu majordomi specializaţi în trasul apei. Cum îi stă bine unui ţărănoi autentic…