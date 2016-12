Taras Schevchenko, din nou în Portul Constanţa

Nava maritimă sub pavilion ucrainean „Taras Schevchenco” a acostat, ieri, pentru a noua oară în acest an, în Dana 0 a Portului Constanţa şi este programată să revină în oraşul de la malul mării încă de trei ori până la finele sezonului de croaziere 2010. Nava ucraineană are 129,1 metri lungime şi 16,7 metri lăţime. Taras Schevchenko a venit de la Odessa, a ajuns la Constanţa la ora 13.00 şi a plecat din Portul Constanţa în jurul orei 22.00, pentru a se îndrepta către Nessebar. Printre dotările navei se numără câteva restaurante, un salon de înfrumuseţare, saună, un centru pentru acordarea primului ajutor şi un magazin pentru cumpărarea suvenirurilor. Taras Schevchenko a fost construită în 1991 în Germania şi a fost renovată recent în 2006. Este unul dintre vasele care navighează pe fluviul Nipru şi Marea Neagră. În Dana 0 a Portului Constanţa este aşteptată şi astăzi o altă navă maritimă, „Costa Mediterannea”, care va ajunge în cel mai mare port românesc de la malul Mării Negre.