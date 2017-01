Târg de Antichităţi „Antica”

A devenit deja o tradiţie ca, an de an, în primul weekend din luna mai, Eforie Sud să devină punctul de întâlnire al colecţionarilor veniţi din toate colţurile ţării pentru a surprinde turiştii cu cele mai frumoase şi mai vechi exponate, adunate cu pasiune de-a lungul anilor. Deschiderea Târgului de Antichităţi „Antica”, organizat de Societatea Media Lux şi Primăria Eforie, a dat startul sezonului estival, şi anul acesta, în Parcul Primăriei. Pentru că tradiţia presupune continuitate, aproximativ 30 de colecţionari din toate colţurile ţării au ales cea mai veche staţiune de pe litoralul Mării Negre, pentru a sărbători 1 Mai aşa cum le place, alături de colegii de „breaslă” şi în mijlocul turiştilor. Nici măcar stropii de ploaie, prin care, vineri dimineaţă, a fost... „inaugurată” manifestarea nu i-au speriat pe anticarii care au aşteptat răbdători ca turiştii să-şi facă simţită prezenţa, odată cu apariţia timidelor raze de soare.

Cei mai mulţi colecţionari, care au reuşit să îmbine utilul cu plăcutul, transformând pasiunea de o viaţă într-o afacere, vin anual la Eforie pentru că aici se simt cel mai bine, pentru că le prieşte briza de început de mai şi, mai ales, pentru ospitalitatea gazdei, primarul Ovidiu Brăiloiu, care-i încurajează de fiecare dată.

O tradiţie cu parfum de epocă. „Acest târg a devenit deja o tradiţie pe care doresc să o continui, în Eforie. Prin evenimentul pe care îl organizăm zilele acestea, dorim să marcăm deschiderea sezonului estival pe litoral şi în staţiunea Eforie. Îi aştept pe toţi cei interesaţi să vină şi să viziteze târgul pentru că au ce vedea”, a spus edilul oraşului Eforie, Ovidiu Brăiloiu. Cei care nu au reuşit să ajungă vineri, la deschiderea Târgului „Antica”, sunt aşteptaţi în acest weekend, cu începere de la ora 10.00 şi până la lăsarea serii, pentru a alege măcar un suvenir. Oferta este generoasă, de la bijuterii, mobilier sofisticat, argintărie, tablouri, cărţi şi reviste vechi până la colecţii de timbre, monede, ceasuri, lampadare şi bibelouri. „Litoralul nostru are nevoie de tradiţie, iar Eforie este staţiunea cea mai veche. Am ţinut la calitate. Există o clientelă care a fost ignorată. Cunosc constănţeni care se duc până la Timişoara să cumpere astfel de obiecte. Mă străduiesc să am bragă, să am cafea turcească”, a spus Gheorghe Haleţ, cel care, alături de Milena Farcaş, s-a implicat în organizarea manifestării.

Preţurile sunt pentru toate buzunarele de la 1 leu până la... sute de dolari. „Cele mai ieftine exponate sunt vederile, la 1 leu, iar cel mai scump este un patefon tip mobilă, cu ştanţă, din anul 1900. Costă 500 de euro. Provine dintr-o casă boierească din nordul Moldovei. Este în stare de funcţionare”, a spus George Ostafie din Botoşani.

Manifestarea constituie şi un prilej pentru colecţionari de a face... schimb de exponate. Andrei Neagu vine la Eforie de trei ani. El este pasionat tot de Constanţa veche, iar pe site-ul său, www.artantik.ro, cei interesaţi pot găsi cărţi poştale, porţelanuri, documente vechi, bijuterii şi multe alte obiecte.

Turiştii pe care sfârşitul lunii aprilie şi începutul lui Florar îi găsesc pe litoral, la Eforie Sud, nu trebuie să refuze invitaţia de a vizita un târg cu ţinută de care vor mai auzi, cu siguranţă, şi anii viitori: Târgul de Antichităţi „Antica”.