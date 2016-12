Târg de cadouri „Confintex”

PREŢURI PROMOŢIONALE

Deja tradiţional în preajma marilor sărbători din an, Târgul de Îmbrăcăminte şi Încălţăminte Confintex - Cadouri de Crăciun îşi deschide porţile mâine, la ora 13.00, la Pavilionul Expoziţional din staţiunea Mamaia. La ultimul târg din acest an, aproximativ 150 de firme din industria uşoară, majoritatea româneşti, vor veni cu cele mai noi colecţii ale sezonului, la preţuri de producător. „La această expoziţie de îmbrăcăminte şi încălţăminte Confintex, aşa cum i-am obişnuit pe constănţeni, care şi-au format deja şi o educaţie în modă, se vor găsi noile tendinţe în sezonul de iarnă”, a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, preşedintele executiv al Federaţiei Patronale a Textilelor, Confecţiilor şi Pielăriei (FEPAIUS), Aurelienţu Popescu. În cadrul celei de-a 73-a ediţii, producătorii vor veni la Pavilionul Expoziţional şi la hotelul Parc din staţiunea Mamaia cu confecţii textile adulţi, confecţii din piele şi din blană, tricotaje, confecţii copii, ţesături, lenjerie de pat, încălţăminte, marochinărie, bijuterii şi jucării. Noutatea cu care speră producătorii să-şi atragă clienţii este reprezentată de preţuri, cu 10-25% mai mici faţă de cele de până acum, potrivit organizatorilor. „Sperăm că expozanţii au înţeles că trebuie să vină cu preţuri promoţionale, mai ales acum, pe timp de criză. Din cercetările pe care le-am făcut, avem certitudinea că expozanţii prezenţi aici, majoritatea producători români, vor veni cu preţuri mai mici. De altfel, le recomand producătorilor care au rămas cu marfă pe stocuri din cauza crizei, dar şi a faptului că nu este iarnă adevărată, să reducă stocurile la maximum şi să se mulţumească cu un câştig mic, pentru că, peste un an, nu vor mai reuşi să-şi vândă produsele, care nu vor mai fi la modă”, a declarat Aurelienţu Popescu.

CAROURILE, LA MODĂ

Deşi este criză mondială, oamenii se îmbracă la modă, spune Aurelienţu Popescu. „În această iarnă, englezii ne-au influenţat foarte mult în modă şi ne-au convins că viaţa pare mai frumoasă în pătrăţele. Carourile predomină la paltoanele de femei, iar acestea sunt din lână, cu cordoane late şi mai multe rânduri de nasturi, lucru care face ca produsul respectiv să aibă o valoare mare”, a spus preşedintele executiv FEPAIUS. Totodată, la modă sunt şi produsele tricotate, fie rochii sau bluze, dar şi colanţii şi egării. Şi eleganţa masculină a început să prindă la bărbaţi. Sunt la modă paltoanele şi sacourile în pătrăţele şi dungi. Culoarea predominantă în această iarnă este negrul, în combinaţie cu alb şi gri. În perioada 2 - 5 decembrie, târgul poate fi vizitat între orele 10.00 şi 19.00. Duminică, 6 decembrie, în ultima zi a târgului, expoziţia poate fi vizitată până la ora 15.00. Târgul este organizat de către SC Expoconfintex SA şi Federaţia Patronală a Textilelor, Confecţiei şi Pielăriei, în colaborare cu Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa.