Târg de Crăciun pentru constănţeni

CADOURI PENTRU CEI DRAGI Constănţenii sunt aşteptaţi în fiecare zi, până în 23 decembrie, la „Târgul de Crăciun” organizat la Pavilionul Expoziţional Constanţa, situat la intrare în staţiunea Mamaia. Vizitatorii pot să cumpere cadouri pentru cei dragi şi să-şi achiziţioneze produsele specifice sărbătorilor de iarnă pe care orice român ar trebui să le aibă pe masă. Târgul din acest an este organizat de Fundaţia Fantasio Constanţa, pe două secţiuni: cadouri, decoraţiuni de Crăciun, jucării, bijuterii, cadouri speciale sau personalizate etc. şi secţiunea bucate de Crăciun. Producători din întreaga ţară, din zone precum Braşov, Sibiu şi Maramureş şi din judeţ au venit să prezinte preparatele obţinute în propriile gospodării, de la binecunoscutul caltaboş şi delicioasa tobă şi până la murăturile ţinute în bidoane speciale şi pregătite după reţete transmise din generaţie în generaţie şi cunoscute doar de adevăraţii gospodari. „Avem toate produsele care se pun de obicei pe masa de Crăciun. Avem caltaboş, lebăr, tobă, cârnaţi, fleică şi brânză de burduf”, a declarat Anuţa Mih, venită tocmai din Maramureş şi care participă frecvent la târgurile constănţene cu produse tradiţionale.

SPECIALITĂŢI NATURALE Târgul de Crăciun de la Pavilionul Expoziţional a devenit o tradiţie pentru producătorii şi comercianţii veniţi la fiecare târg să-şi facă cunoscute produsele. Printre ei s-au numărat şi producători care au venit pentru prima dată la târg, care au fost impresionaţi de numărul de vizitatori şi de cunoştinţele de specialitate ale celor care cumpără. „Printre specialităţile pe care le-am adus se numără gogoşar umplut cu strugure, cu nectarină şi conopidă, dar mai avem şi gogoşar umplut cu vânătă, care vă garantez că e un deliciu. Am adus pentru constănţeni salata de iarnă sau salata beţivului, cea clasică cu gogonele şi alte zarzavaturi, preparate în propria mea gospodărie. Toate sunt produse bio făcute în casă. Eu am muncit la ele toată vara. E muncă multă, dar avem plăcerea de a le prepara şi de a le vinde”, a spus încântată Niculina Mircea, producător din comuna Lumina. Ea a spus că a avut clienţi care au venit sâmbătă şi au revenit duminică să cumpere din nou. „Este prima dată când vin la târg şi îmi pare rău că până acum n-am mai venit, dar de acum încolo o să vin. Eu vând într-o piaţă, dar nu este acelaşi lucru ca la târg. La următoarele târguri o să vin şi cu produse din carne”, a spus Niculina Mircea. Organizatorii anunţă că se bucură, ca şi anul trecut, de acelaşi interes crescut din partea firmelor, peste 120 de producători participând la ediţia din acest an a Târgului de Crăciun.