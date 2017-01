Târg de mâncăruri turco-tătare

Vineri, la Palatul Copiilor din Constanţa, a avut loc târgul de obiecte meşteşugăreşti şi mâncăruri turco-tătare. De asemenea, de la ora 17.00, a avut loc în aceeaşi locaţie spectacolul grupului folcloric Hoytur al Primăriei Çankaya din Ankara, al grupului de muzică pop turcească Grup Dinamit din Republica Turcia şi al ansamblurilor Fidanlar şi Karadeniz. Ambele evenimente, la care au fost prezenţi sute de invitaţi şi liderii comunităţilor tătare şi turce din ţară, sunt parte a Festivalului Tineretului, Sportului şi Culturii Turce şi Tătare. Festivalul, aflat la a treia ediţie, a fost prezentat de consulul general al Republici Turcia la Constanţa, Füsun Aramaz, drept o oportunitate pentru tinerii etnici turci şi tătari din România de a se reuni pentru a îşi însuşi valorile culturale proprii, dar şi pentru a le face cunoscute tinerilor de alte etnii din România. Evenimentul, organizat între 19 şi 21 mai în fiecare an, este legat de “Ziua Cinstirii lui Atatürk, Sărbătoarea Tineretului şi Sportului”, celebrată pe 19 mai în Turcia, conform preşedintelui Uniunii Democrate Turce din România (UDTR), Osman Fedbi. “19 mai este data în care, la Samsun, în Turcia, Atatürk a pornit războiul de eliberare naţională. După ce a învins, el a declarat că aceasta este ziua în care s-a născut a doua oară şi a dedicat-o viitorului naţiunii turce, tinerii”, a declarat Osman Fedbi. La rândul său, preşedintele Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România (UDTTMR), Varol Amet, a precizat că data de 19 mai are o importanţă aparte şi pentru comunitatea tătară. Cu o zi înainte este celebrat, în fiecare an, genocidul care a avut loc în 1944, când tătarii crimeeni au fost expulzaţi în Siberia. Festivalul este organizat de Consulatul General al Republicii Turcia la Constanţa, UDTTMR, UDTR şi Asociaţia Oamenilor de Afaceri Turci din Dobrogea