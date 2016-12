Târg de oferte educaționale

Elevii Liceului Teoretic ”Ovidius” din Constanța au avut ocazia să primească mai multe informații referitoare la cariera pe care o vor urma chiar în școala lor. Peste 20 de facultăți și centre de consiliere educativă au participat la prima ediție a târgului de universități ”Drumul în carieră începe azi”, organizat de Consiliul Școlar al Elevilor ”Ovidius”, cu sprijinul conducerii liceului. ”Inițiativa a venit din partea directorului și noi am pus-o în aplicare. Ne-am gândit că ar fi o bună oportunitate de a ne hotărî sau de a ne alege câteva opțiuni pentru ce vom face în carieră”, a explicat președintele Consiliului Școlar al Elevilor ”Ovidius”, Ștefania Zănoagă. La târg au fost prezente atât instituții de învățământ superior din Constanța, cât și facultăți din București, dar și firme de consultanță pentru studii în străinătate. Reprezentanții Facultății de Fizică din București au încercat să-i atragă pe elevi vorbindu-le despre practica pe care o pot face în institutele de cercetare din București, despre colaborarea cu Platforma Măgurele și oportunitățile viitoare de angajare. ”Studenții pot lucra încă din primii ani în institute de cercetare. Important este să le placă să experimenteze, să stea în laborator, să fie curioși și să vadă ce alte descoperiri s-au făcut”, a explicat Ana-Maria Trandafir, o constănțeancă ce studiază fizica la București. Alte instituții de învățământ i-au atras pe elevi cu programe de practică și experiențe în străinătate. ”Suntem o instituție de învățământ din Olanda, dar cursurile se fac predominant în București. În fiecare an, tinerii au câteva săptămâni de practică peste hotare, în Olanda, dar și în alte țări, în funcție de preferințe”, a spus reprezentantul Academiei de Antreprenoriat, Corina Gheonea. Costul pe an la aceste facultăți este de 6.500 de euro. ”Mi-ar plăcea să studiez peste hotare, am deja niște prieteni în Anglia, și mă atrage această opțiune. Însă sunt abia în clasa a XI-a și mai am timp să mă hotărăsc”, a spus una dintre elevele participante la târgul educațional.

