Târg de Paşte realizat de beneficiarii serviciilor DGASPC

Conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi pentru Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa a organizat, pentru al patrulea an consecutiv, Târgul de Paşte în incinta Centrului Comercial Tom din Carrefour. În cadrul târgului au fost expuse obiecte realizate atât de copiii cât şi de adulţii din cele 16 centre de plasament şi asistenţă socială aflate în administrarea DGASPC. Directorul DGASPC, Petre Dinică, a declarat că instituţia are deja experienţa necesară în organizarea unor astfel de evenimente, pentru că în fiecare an se derulează astfel de acţiuni, atît de Paşte, cît şi de Crăciun, scopul principal al acestora fiind incluziunea socială a persoanelor aflate în centrele din subordinea instituţiei. „În aceste acţiuni, care au devenit deja o tradiţie, îi implicăm atît pe copiii aflaţi în centrele de plasament, cât şi persoanele cu dizabilităţi în realizarea ornamentelor. Cu banii pe care îi vom strânge din vânzarea ornamentelor ne vom autofinanţa şi vom cumpăra materialele de care mai avem nevoie”, a declarat directorul adjunct al DGASPC, Mihaela Ristea. Preţurile obiectelor expuse variază de la un leu până la 35 de lei, în funcţie de dimensiune şi timpul alocat pentru a fi realizat. „Încercăm să vedem dacă putem trece de la stadiul de târguri organizate numai cu ocazia unor sărbători religioase la acela de expoziţie permanentă, cu vânzare, prin care să promovăm produsele realizate de beneficiarii noştri”, a precizat Mihaela Ristea. Târgul de Paşte realizat de beneficiarii serviciilor de asistenţă socială oferite de DGASPC va fi deschis până pe 3 aprilie.