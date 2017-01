Târg de toamnă. „O faptă bună, o rază de soare“

Târgul de toamnă al Școlii Gimnaziale „Adrian V. Rădulescu” Murfatlar îi aduce alături în acest an pe copii și pe părinți pentru a strânge fonduri și donații destinate copiilor din orfelinatul Agigea. ”Fiecare clasă de elevi din ciclul primar își pregătește standul cu bunătăți în parcul orașului, cum obișnuim de mai mulți ani. Mămicile gospodine au încărcat mesele cu tot felul de prăjituri cu fructe, compoturi, dulcețuri, murături, într-un cuvânt tot ceea ce toamna darnică oferă. Micii gospodari, pe de altă parte, învață despre pregătirile de toamnă, despre necesitatea lor, cunosc gusturile diferitelor fructe și legume, precum și modul de conservare a lor. Sunt bucuroși să participe la acest gen de activitate unde au posibilitatea de a exersa comportamente inedite: bucătar, vânzător, șef de stand, lucrător la aranjarea și promovarea delicioaselor produse”, spune consilierul de imagine al unității de învățământ, prof. înv. primar Păscălin Daniela. S-a creat de-a lungul edițiilor acestui târg un fel de concurență între clase, fiecare încercând să aducă noutăți în modul de amenajare a standului sau produse expuse cât mai atractiv pentru copii. Scopul nobil de a bucura copiii orfani cu ajutorul fondurilor strânse i-a făcut pe toți să uite că vântul și frigul i-a zgribulit puțin. Prin grija cadrelor didactice organizatoare și a părinților voluntari, această acțiune umanitară deschide anul școlar cu semne de bun augur. ”Mulțumim în primul rând părinților care an de an ne sunt alături în demersurile noastre, ale cadrelor didactice, de a-i învăța pe cei mici să fie gospodari, întreprinzători, harnici, darnici și buni”, este mesajul Școlii Gimnaziale „Adrian V. Rădulescu” Murfatlar.