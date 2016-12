Târg dedicat activităţilor extraşcolare

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a organizat primul târg dedicat educaţiei continue şi activităţilor extraşcolare din învăţământul de stat şi particular. Evenimentul are loc până pe 26 iunie, în incinta Palatului Copiilor din Bucureşti (B-dul Tineretului nr. 8-10). Târgul se desfăşoară în cadrul proiectului „Facilitator pentru învăţarea permanentă în şcoală - o nouă calificare didactică pentru o şcoală care învaţă!” şi îşi propune să promoveze programele de educaţie non-formală şi activităţile extraşcolare din învăţământul de stat şi particular din România, precum şi implicarea copiilor şi profesorilor în perfecţionarea ofertelor educaţionale. În cadrul evenimentului sunt organizate mai multe ateliere de lucru gratuite pentru copii cu vârste cuprinse între 5 şi 15 ani. Invitaţii susţin workshop-uri de inteligenţă emoţională, de fotografie şi ilustraţie de carte, ateliere de pictură şi desen, training-uri de Public Speaking şi Leadership şi educaţie prin mişcare. Toţi cei care se înscriu la workshop-urile desfăşurate în cadrul târgului participă automat şi la tombola evenimentului unde pot câştiga puzzle-uri 3D, cărţi sau materiale didactice. (A.J.)