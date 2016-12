Târg educaţional pentru părinţi şi elevi

Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ), în colaborare cu Universitatea „Ovidius” şi Consiliul Judeţean Constanţa, organizează, între 29 şi 30 mai, Târgul Ofertelor Educaţionale, care în acest an are deviza „Alege Educaţia! Este calea către viitorul tău”. Evenimentul reuneşte ofertele educaţionale a 17 licee teoretice, trei licee vocaţionale, 37 de unităţi de învăţământ profesional şi liceal tehnologic, 13 unităţi de învăţământ particular, liceal şi postliceal şi şapte universităţi. Alături de instituţiile de învăţământ liceal sau postliceal se află şi parteneri educaţionali şi agenţi economici colaboratori ai ISJ. Zeci de elevi au trecut pragul târgului. Printre ei s-a numărat şi Sorin, elev în clasa a VII-a la Şcoala Gimnazială nr. 37. „Îmi doresc să merg la un liceu cu profil de matematică, pentru că îmi place. Încă nu m-am decis, dar una dintre variante este Liceul „Ovidius”“, a spus elevul.

La deschiderea de ieri au participat mai multe oficialităţi, printre care inspectorul general şcolar al ISJ, prof. Răducu Popescu. El a declarat că admiterea este un moment important pentru elevii care termină ciclul gimnazial şi vor să intre în învăţământul liceal şi a atras atenţia că, uneori, această opţiune nu este înţeleasă aşa cum ar trebui. Tocmai de aceea, ISJ a vrut să vină în sprijinul elevilor şi al părinţilor atât cu ofertele de la târg, cât şi cu lansarea unei rubrici înscrise pe www.isjcta.ro, la secţiunea „Oferta Educaţională 2014 - 2015“. „La această rubrică dedicată ofertelor educaţionale, părinţii pot obţine diverse informaţii legate de grădiniţe, şcoli şi licee de stat sau particulare”, a adăugat inspectorul general. Totodată, el a vorbit şi despre campania dusă de ISJ pentru relansarea învăţământului profesional şi tehnic, în urma căreia peste 800 de elevi s-au înscris deja în învăţământul profesional şi tehnic. Totodată, la lansare a venit şi subprefectul Constanţei Ersun Anefi, care a vorbit celor prezenţi despre strategia de guvernare care include printre priorităţi şi educaţia. „Ne bucurăm să avem o participare atât de numeroasă şi oameni atât de tineri alături de noi”, a declarat subprefectul.