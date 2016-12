Târgul de Antichităţi din Eforie: pasiune transformată în tradiţie

Ca în fiecare an, în perioada 20-23 august, parcul din faţa Primăriei Eforie Sud găzduieşte Târgul Colecţionarilor de Antichităţi. În jurul frumoaselor fântâni arteziene, la umbra copacilor, privirile turiştilor încearcă să cuprindă cu greu miile de bibelouri, ceasuri, pendule, candelabre, colecţii de timbre sau monede, medalii, cărţi vechi şi vederi, bijuterii sau piese de mobilier ce le aprind imaginaţia şi curiozitatea. Devenit tradiţional la bătrâna Carmen Sylva, care, în acest an, a împlinit respectabila vârstă de 111 ani, Târgul de Antichităţi adună colecţionari din întreaga ţară, de la Timişoara până la Iaşi, de la Cluj sau Bacău până la colecţionarii zonei, toţi cei prezenţi fiind dornici să expună, să cumpere, să discute, să afle sau să compare.

Antichităţile, o atracţie dezvoltată în staţiuni. Astfel, sâmbătă, în jurul orei 13.00, printre cei câţiva muşterii care analizau captivaţi, cu lupa, înscrisurile de pe un ceas vechi de colecţie se afla chiar primarul oraşului Eforie, Ion Ovidiu Brăiloiu. „Este al treilea an când organizăm târgul în jurul datei de 23 august. Locul acestui târg este aici, dacă l-am muta în altă parte, nu ştiu dacă s-ar încadra la fel de bine. La ediţia curentă au participat aproximativ 40 de expozanţi care - am vorbit cu ei - au venit doar de plăcere şi de dragul locaţiei, pentru că se simt bine aici. Sunt participanţi care vin, de exemplu, doar cu o măsuţă şi vreo cinci ceasuri, iar după ce au vândut vreo două exponate, pleacă. Dar sunt şi mulţi care vin cu piese de mobilier foarte grele, iar deplasarea este dificilă. Eu nu fac decât să încurajez astfel de activităţi. Primăria susţine în continuare expoziţia fără taxe, pune la dispoziţie locaţia, cu excepţia unor consumabile precum curentul electric sau altele care trebuie achitate. Dacă expozanţii vor să rămână peste durata târgului, pot să rămână, e sfârşit de sezon şi o atracţie în plus nu strică pentru turişti”, a menţionat primarul Ion Ovidiu Brăiloiu.

O pasiune fără preţ şi… fără vârstă. Printre numeroasele obiecte expuse de Marcel Cămară, un expozant venit special pentru acest eveniment tocmai din Bacău, se afla un ceas înalt de aproape doi metri, pe care erau inscripţionate următoarele: „Parohia din Sesslach 1892-1917”. Obiectul era disponibil la preţul de 4000 lei, desigur… negociabil. Colecţionarul ne-a mărturisit că a participat la toate ediţiile târgului din Eforie Sud. „Nu mai sunt pasionaţii de lucruri vechi şi deosebite de altădată… Acum oamenii nu îşi mai găsesc răgaz pentru o astfel de pasiune, trăim în secolul vitezei”, a oftat băcăuanul, fără ca, totuşi, zâmbetul şi licărirea optimistă din ochi să i se stingă. Văzând că, între timp, s-au mai adunat câţiva curioşi, Marcel Cămară a continuat, parcă ceva mai sonor, cu acelaşi calm şi bună-dispoziţie: „Aceste obiecte nu sunt adresate doar colecţionarilor. De exemplu: o râşniţă frumos lucrată, un ceas sau o piesă de mobilier sculptată cu talent ne pot aminti de înaintaşi sau pot constitui elemente utile şi decorative, de bun-gust, în orice casă. În plus, preţurile sunt adaptate pieţei şi crizei, sunt mici în raport cu munca depusă de noi sau vechimea exponatelor”.

Într-adevăr, printre numeroasele cupe, statuete, dulapuri sau săbii de cavalerie, un ochi format putea selecta şi câteva elemente de feronerie, scrumiere, clanţe sau cuiere care ar fi putut fi „adaptate” cu gust într-o locuinţă modernă. „Munca nu e uşoară: trebuie să alergi să găseşti piese deosebite, să vii să le expui, trebuie protejate, pentru că multe ni se strică sau sunt distruse de vizitatorii care nu ştiu să umble cu ele şi lasă după ei doar… scuze. Dar ideea este că noi, cei prezenţi aici, nu am venit pentru câştig, nu trăim din asta. Venim, de fiecare dată, pentru pasiunea noastră, de plăcere!”, a mai spus Marcel Cămară. Printre atracţiile târgului s-a numărat şi un patefon vechi, în parc începând să se răspândească melodii care, în acelaşi loc, în urmă cu peste opt decenii, făceau să tresară inimile perechilor de tineri îndrăgostiţi care îşi dădeau întâlnire după ceasurile expuse sâmbătă, la Târgul de Antichităţi...