Târgul de Mărţişoare, locul unde tradiţia este reînviată

Obiceiul de a dărui mărţişoare, în pragul primăverii, care pare să se mai lase aşteptată, dăinuie de generaţii, chiar dacă semnificaţia micului obiect însoţit de şnurul alb-roşu a fost mult denaturată, în ultimii ani. Cei care respectă tradiţia şi doresc să ofere un mărţişor autentic, nu obiecte kitsch sau cadouri extravagante care nu au nimic în comun cu simbolul reînvierii naturii, sunt aşteptaţi, de astăzi, cu începere de la ora 10.00, pe platoul din faţa Muzeului de Artă Populară (MAP). În acest loc, timp de cinci zile, începând de astăzi şi până pe 1 martie inclusiv, ei pot să aleagă mărţişoare de inspiraţie tradiţională, confecţionate din ceramică, lemn, material textil sau piele.

Potrivit directorului MAP, dr. Maria Magiru, la Târgul de Mărţişoare, ajuns, anul acesta, la cea de-a VIII-a ediţie, s-au înscris aproximativ 45 de participanţi. Aceştia sunt fie elevi sau studenţi, fie artişti plastici, artizani din Dobrogea sau meşteri populari din alte zone etnografice ale ţării. De mâine, târgul al cărui scop este reînvierea tradiţiei poate fi vizitat între orele 08.00 şi 17.00. Totodată, cei care doresc să afle mai multe despre istoria micului obiect-simbol al primăverii pot să viziteze expoziţia temporară găzduită de muzeul de etnografie constănţean, intitulată „Mărţişorul în costumul popular românesc”.

• Ateliere de creativitate • În aşteptarea primei zile a lui Mărţişor, la Muzeul de Artă Populară s-au desfăşurat, în această lună, o serie de ateliere de creativitate în cadrul orelor de pedagogie muzeală. Copiii de la şcolile şi grădiniţele constănţene au învăţat care este semnificaţia mărţişorului, confecţionând şi felicitări. „Am încercat să respectăm cât mai mult tradiţia populară. Am folosit firul de lână alb-roşu care înseamnă, de fapt, mărţişorul. De aici a şi pornit legenda Babei Dochia. Se spune că mergea cu oile la munte şi torcea un fir de lână alb şi altul roşu. A găsit pe jos un bănuţ, i-a făcut o bortă şi i-a legat firul de lână alb-roşu. Aşa s-a născut primul mărţişor. Noi, cu copiii, am făcut un suport de carton şi l-am îmbrăcat cu aţă albă şi roşie, în amintirea legendei. Am realizat şi felicitări cu simbolurile primăverii, ghiocei şi potcoave, iar cei mici au venit şi ei cu ideile lor”, a spus ghidul MAP, Alina Alboaei.