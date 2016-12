Târgul de toamnă - tarabe goale, magazii pline

LA FINAL Timp de două săptămâni, constănţenii au avut posibilitatea să îşi facă aprovizionarea de iarnă de la Pavilionul Expoziţional, acolo unde a fost organizată de Consiliul Judeţean şi Primăria Constanţa a V-a ediţia a târgului de toamnă “Sărbătoarea Recoltei şi Vinului Dobrogean”. Producătorii din judeţul Constanţa, dar şi din alte judeţe ale ţării, au adus la târgul de la Pavilionul Expoziţional produse 100% româneşti, apreciate de cumpărătorii constănţeni care în fiecare zi a târgului au stabilit record după record. La deschiderea târgului, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, declara că este unul dintre cele mai importante evenimente, pentru că astfel este sărbătorită munca producătorilor care au adus aici, pentru constănţeni, produse autohtone la preţurile cele mai mici. Într-adevăr, preţurile mici la produse au atras peste 50.000 de vizitatori şi cumpărători care i-au luat prin surprindere chiar şi pe producători - s-a vândut aproape toată marfa. „A fost un an greu din punct de vedere agricol, din cauza secetei. Cu toate acestea, producătorii au considerat că trebuie să îşi vândă produsele şi au venit aici cu preţuri accesibile pentru orice buzunar”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. Producătorii de legume spun că vânzările au fost mult mai mari decât anul trecut şi pentru faptul că produsele pe care le-au adus la târg nu sunt de import. „Încă din primele zile, cei care au vizitat târgul au realizat că nu am venit la acest târg de toamnă cu roşii, castraveţi sau ardei importaţi. Faptul că am vândut toată marfa ne încurajează să ne implicăm în continuare în agricultură, pentru că ştim că produsele autohtone sunt mult mai apreciate de români”, a declarat unul dintre producătorii prezenţi la târg.

SUTE DE CERERI PENTRU PUIEŢI Printre standurile cu vin, carne, brânzeturi s-au dulciuri, şi-a făcut loc şi standul Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri (RAJDP) care a venit, ca în fiecare an, să promoveze programele CJC de susţinere a agriculturii. „Programele deja cunoscute, pot spune la nivel naţional, vor continua, fie că este vorba de împădurirea cu puieţi de salcâm din pepinierele proprii a terenurilor degradate, fie că este vorba despre programele de refacere a perdelelor de protecţie a terenurilor agricole sau a drumurilor judeţene, fie că vorbim despre programul de reînfiinţare a livezilor. De altfel, în cele două săptămâni am primit sute de cereri din partea oamenilor pentru puieţi de salcâmi sau pomi fructiferi. Fiecare cerere va fi analizată şi onorată în funcţie de numărul de puieţi disponibili. Este important că oamenii au realizat eficienţa acestor programe şi sunt mult mai receptivi”, a declarat directorul RAJDP, Adrian Gâmbuţeanu.