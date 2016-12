Târgul de toamnă, luat cu asalt în weekend

SECTORUL DE LEGUME, ÎN TOP Punct final la cea de-a şasea ediţie din acest an a Sărbătorii Recoltei şi a Vinului Dobrogean, de la Pavilionul Expoziţional din staţiunea Mamaia, unde peste 150.000 de constănţeni au putut cumpăra produse tradiţionale româneşti, de la legume, fructe, vinuri şi brânzeturi, până la celebrele produse tradiţionale afumate din carne ardeleneşti. Târgul a durat 21 zile, timp în care comercianţii au avut ocazia de a-şi promova produsele tradiţionale. „Toţi cei 300 de comercianţi au fost nevoiţi să reaprovizioneze standurile de două sau chiar trei ori. A fost o reuşită totală, mai ales în ultimele două zile, când constăţenii au luat cu asalt târgul. La rândul lor, comercianţii au fost încântaţi de ideea de a organiza sărbătoarea pentru o perioadă aşa de lungă”, a declarat reprezentantul Pavilionului Expoziţional, Cristina Moldovan. În cele 21 de zile de târg, constănţenii au cumpărat produse de la standurile amenajate atât în interiorul, cât şi în exteriorul Pavilionului. De succes au avut parte atât procesatorii de carne din Ardeal, cât şi producătorii de vin şi must. Însă cea mai mare căutare au avut-o produsele agricole de toamnă. Producătorii de legume spun că vânzările au fost mult mai mari decât anul trecut şi pentru faptul că produsele pe care le-au adus la târg nu sunt de import. „Încă din primele zile, cei care au vizitat standul au realizat că nu am venit la acest târg de toamnă cu roşii, castraveţi sau ardei importaţi. Faptul că am vândut toată marfa ne încurajează să ne implicăm în continuare în agricultură, pentru că ştim că produsele autohtone sunt mult mai apreciate de români”, a declarat unul dintre producătorii prezenţi la târg.

ORGANIZARE Aflată la a şasea ediţie, sărbătoarea de la Pavilionul Expoziţional a fost organizată în premieră de de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) împreună cu entitatea similară din Tulcea, semn că cele două instituţii sunt solidare cu ceea ce înseamnă a fi dobrogean, demonstrând totodată că nu degeaba au cerut ca spaţiul dintre Dunăre şi Marea Neagră să fie înfiinţat ca regiune de sine stătătoare. Dacă, iniţial, perioada de desfăşurare era între 27.09 - 06.10.2013, din cauza condiţiilor meteo, organizatorii sărbătorii au hotărât, la solicitarea producătorilor, prelungirea evenimentului până în 13 octombrie.