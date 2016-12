Reprezentanţii Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT) organizează, în perioada 11-13 noiembrie, cea de-a cincea ediţie a celui mai important eveniment din turismul transilvan: Târgul de Turism Touristica. Manifestarea, organizată în Cluj Napoca de ANAT şi Libero Events, are, începând cu acest an, doi noi parteneri importanţi, Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc şi Organizaţia Patronală a Turismului Balnear din România. Parte integrantă a Calendarului Târgurilor ANAT 2011, evenimentul se adresează autorităţilor şi asociaţiilor profesionale din turism, agenţiilor de turism şi tour-operatorilor din întreaga ţară. La ediţia din acest an a Târgului de Turism Touristica sunt aşteptaţi să participe 15.000 de vizitatori.