Târgul Gaudeamus, la final

Cea de-a treia ediţie estivală a Târgului de carte Gaudeamus de la Mamaia a ajuns la final, după ce, timp de cinci zile, în perioada 11 - 15 august, i-a îmbiat pe turişti şi constănţeni cu o ofertă generoasă. Lansările şi prezentările de carte au alternat cu expoziţii, filme documentare şi acorduri de chitară, pentru ca cititorii estivali să poată să ia pulsul vieţii culturale de pe litoral, într-o atmosferă creativă.

Închiderea oficială a evenimentului a coincis cu decernarea trofeelor târgului. Astfel, în urma voturilor publicului, pe locul I s-a clasat Grupul editorial Rao, locul al II-lea a fost ocupat de Editura All, iar pe locul al III-lea s-au aflat cei de la Corint. Cea mai râvnită carte a Târgului a fost desemnată „Cele mai frumoase locuri din Europa”, de Anne Bentuhes, un volum apărut sub egida All. Neptun TV şi-a înscris în palmares, şi la această ediţie a târgului, un nou Trofeu al Presei, la secţiunea TV. Totodată a fost acordată o distincţie specială Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) şi editurii sale, la aniversarea a 90 de ani de activitate. Şi anul acesta a fost desemnată Miss Lectura, titlu ce i-a revenit Ralucăi Cilibeanu, care a primit un set de produse cosmetice, cărţi şi obiecte promoţionale din partea organizatorilor.

CEI MAI AVIZI CITITORI, „SANCŢIONAŢI” CU PREMII DE „POLIŢIA GAUDEAMUS” La această ediţie a Târgului de la Mamaia, organizatorii au lansat în premieră concursul „Poliţia Gaudeamus”, derulat cu sprijinul Radio Vacanţa. Patrule speciale Gaudeamus - Radio Vacanţa au întreprins razii pe plajă şi au surprins cititori de cărţi în flagrant. „Ilegaliştii” au fost „amendaţi” cu... premii în cărţi şi produse oferite de sponsorii evenimentului.

Vizitatorii târgului, amplasat pe faleza Radio Constanţa – Radio Vacanţa, dar şi expozanţii, şi-au manifestat şi în această vară generozitatea şi au donat cărţi în cadrul proiectului „Cărţile se întorc acasă”, iniţiat şi realizat împreună cu Fundaţia „Noi Citim”. În urma campaniei au fost strânse aproximativ 500 de volume care vor fi direcţionate către biblioteca publică rurală din comuna Târguşor, judeţul Constanţa.

Târgul Gaudeamus Mamaia 2011 a fost organizat de Radio România, prin echipa Gaudeamus, în parteneriat cu postul teritorial Radio Constanţa - Radio Vacanţa, cu sprijinul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.