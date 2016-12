Târgul Naţional al Meşterilor Populari, în august

Muzeul de Artă Populară are veşti bune pentru turiştii şi constănţenii care aşteaptă, în fiecare an, să-şi reîmprospăteze colecţiile personale cu specific etnografic: Târgul Naţional al Meşterilor Populari se pregăteşte de o nouă ediţie. Evenimentul, organizat de Muzeul de Artă Populară, sub egida Primăriei Municipiului Constanţa, se va desfăşura timp de cinci zile, între 19 şi 23 august, în piaţeta Cazinoului din staţiunea Mamaia.

Deşi este una dintre cele mai exigente manifestări de acest gen, selecţia meşteşugarilor făcându-se foarte strict, la cea de-a XII-a ediţie a târgului participă peste o sută de familii de meşteri populari, din toate zonele etnografice ale ţării. Îmbrăcaţi în straie populare, meşterii păstrători ai tradiţiilor şi obiceiurilor străvechi vor face, aşa cum şi-au obişnuit publicul, timp de 11 ani, demonstraţii ale meşteşugului pe care îl practică din generaţie în generaţie.

În cadrul târgului vor fi reprezentate principalele domenii ale meşteşugului popular: prelucrarea lemnului (obiecte de uz gospodăresc, mobilier, instrumente muzicale), olăritul, prelucrarea metalului sau a pielii. Icoanele pictate pe lemn şi sticlă, măştile tradiţionale, ouăle încondeiate, ţesăturile de calitate cu motive decorative variate, zoomorfe sau antropomorfe, podoabele populare din argint, os, mărgele sau ceramică, precum şi împletiturile din papură şi paie nu vor lipsi nici la ediţia cu numărul XII a manifestării.

Târgul Naţional al Meşterilor Populari este unul dintre cele mai aşteptate evenimente ale verii din staţiunea Mamaia. Anual, mii de turişti români şi străini zăbovesc în faţa minunatelor obiecte confecţionate manual de meşterii populari, pentru a le alege pe cele mai frumoase. Manifestarea constituie un bun prilej pentru muzeul de etnografie de la malul mării de a-şi reîmprospăta, cu noi obiecte, colecţiile de artă etnografică din cadrul standului cu vânzare al instituţiei de cultură, care fac deliciul vizitatorilor români şi străini, în sezon şi extra-sezon. Evenimentul, care a devenit o tradiţie la malul mării, face parte din seria manifestărilor iniţiate de Muzeul de Artă Populară Constanţa - cum sunt Târgul Mărţişorului şi Târgul Copiilor - din dorinţa de a promova arta populară autentică.