Târgul pentru Nunţi, un ghid pentru viitorii miri (II)

Pentru cei care doresc să-şi unească destinele în viitorul apropiat, cea de-a VII-a ediţie a Târgului pentru Nunţi, care s-a desfăşurat weekend-ul trecut, la Complexul Perla din staţiunea Mamaia, a constituit un adevărat ghid în alegerea celor mai adecvate oferte de servicii specializate în organizarea evenimentelor festive. La expoziţia organizată de Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa au participat peste 40 de firme care s-au întrecut prin calitatea deosebită a produselor oferite.

Dacă în ediţia anterioară a cotidianului „Telegraf” am reuşit, cu ajutorul unor specialişti, să oferim câteva repere de trend în alegerea bijuteriilor, aranjamentelor florale sau a rochiilor de mireasă, de această dată, am ales câţiva interlocutori din rândul celor care se ocupă de ambientul petrecerii, dar şi de imortalizarea frumoaselor clipe în filme şi fotografii, imagini care, nu de puţine ori, se ridică la nivel de artă. Pentru că atmosfera de petrecere depinde de profesionalismul celor care se ocupă de muzica evenimentului, am cerut părerea DJ-ului Sebastian Gheorghe, reprezentantul unei firme care s-a orientat pe evenimente obişnuite, nu foarte mari. „Este de preferat să se aleagă o firmă specializată, pentru un produs complet. Clienţii cer un play-list adecvat, un DJ profesionist, cu experienţă şi chiar cu studii de specialitate, tehnicieni şi un MC care să dea farmec acelor clipe. De multe ori, la evenimente mai modeste este de preferat DJ-ul. Însă, la un eveniment mare, propunem şi includerea unui artist cunoscut care să cânte live, recomandat de noi, pentru că ne ocupăm şi de impresariat”, a spus Sebastian Gheorghe. Un serviciu de sunet pentru nuntă orbitează în jurul sumei de 1.000 euro.

Serviciile de filmare şi foto oscilează între 3000 şi 8000 lei. Când vine vorba, însă, de filmarea şi fotografierea evenimentului, pretenţiile încep să crească. Preţurile oscilează aici între 3000 şi 8000 lei, în funcţie de numărul cameramanilor şi al fotografilor implicaţi, dar şi de aparatura folosită sau de complexitatea postproducţiei. În lipsa unei legislaţii adecvate care să separe amatorii de profesionişti, această piaţă este invadată de şarlatani şi amatori care, în cele mai multe cazuri, îşi impresionează victimele prin marca aparaturii, minţind însă în privinţa experienţei sau a specializării. „Important este artistul, nu performanţele aparaturii cu care lucrează. Când mirii aleg un fotograf sau un cameraman pentru nunta lor, în primul rând, trebuie să analizeze calitatea imaginii, nu neapărat retuşul şi prelucrarea acesteia! Trebuie să îl întrebe ce stil adoptă, ce experienţă are şi mai ales, să ceară lucrări recent realizate, pentru că tot ceea ce privesc pe site-urile de prezentare sunt cele mai bune lucrări selecţionate, ceea ce nu vor găsi decât în procent de 20% la nunta lor! Un profesionist îşi va informa clienţii în cel mai mic detaliu, cum realizează şi cum retuşează fotografiile sau ce stil adoptă, pentru a evita să aibă de-a face cu acei fotografi care fac lucrări regizate: îi aşează pe miri în poziţii clişeu, ceea ce nu este bine, pentru că se pierde naturaleţea, nu se va surprinde un zâmbet sau o poziţie naturală. Mirii trebuie educaţi ce este o fotografie de calitate sau naturală şi ce este una retuşată în amănunt ori regizată. Retuşurile unei fotografii nu trebuie să afecteaze aspectele naturale, trebuie să elimine cel mult anumite umbre care nu-şi au locul în fotografia respectivă. Cele mai multe fotografii, atât dintr-o şedinţă foto sau din timpul nunţii, sunt instantaneele. O fotografie nu este frumoasă doar pentru că mirii arată bine: trebuie să fie corectă şi să conţină o poveste”, precizează Costin Dincă, un fotograf cunoscut pentru profesionalismul său.