Târgul universităţilor străine

Cele mai prestigioase unităţi de învăţământ din lume, din ţări precum Anglia, Olanda, Danemarca sau Elveţia, şi-au dat întâlnire, ieri, la hotel Ibis din Constanţa, pentru a prezenta ofertele educaţionale în cadrul târgului „World Education”, susţinut de grupul de firme Integral Edu. În total, 22 de universităţi din întreaga lume, ce includ zeci de specializări din toate domeniile, dintr-un total de peste 300 înscrise în cadrul proiectului „World Education”, şi-au trimis reprezentanţii la Constanţa pentru a încerca a-i atrage pe elevii români să studieze în afară. Zeci de tineri constănţeni au trecut pragul târgului educaţional, doritori să afle ofertele instituţiilor de învăţământ. Printre elevi s-a numărat şi Mara Zagoveanu. Ea este în clasa a IX-a la Liceul Teoretic „Ovidius”, la specializarea Ştiinţele Naturii. Sub îndrumarea părinţilor ei, doctori, de mică a descoperit că îi place să ajute oamenii. Aşa a decis că vrea să fie medic. „Aş vrea o carieră în medicină, poate chirurgie, dar încă nu m-am decis. Mai am timp suficient. Vreau mai multe şanse să am o carieră reuşită şi pentru asta aş vrea să urmez cursurile unei universităţi din Anglia”, a spus tânăra, care se gândeşte serios să urmeze şi cursurile unui colegiu din Marea Britanie, pentru clasele a XI-a şi a XII-a. „În afară sunt mai multe şanse să reuşesc în medicină. România nu mă ajută prea mult în domeniu”, susţine Mara. La rândul său, mama elevei admite că o să-i fie greu fără singurul copil lângă ea, dar consideră ca doar aşa va avea şanse mai multe să reuşească în viaţă. „I-am promovat ideea asta de mică şi o susţin în continuare. Anul acesta, am fost la Cambridge şi am prospectat puţin piaţa. Preţurile sunt destul de mari la colegii, dar compensează prin dotări şi serviciile oferite. La colegiu se ajunge la aproximativ 50.000 de euro pentru doi ani, iar bursele sunt în jur de 10% şi nu sunt pentru toată lumea”, a spus mama Marei.

PREŢUL MEDIU PE AN ÎN UNIVERSITĂŢILE DIN ELVEŢIA AJUNGE LA 34.000 DE FRANCI ELVEŢIENI, DAR ŞCOLILE OFERĂ UN PACHET ÎNTREG DE SERVICII, CE INCLUDE DE LA CAZARE, MÂNCARE, CĂRŢI, PÂNĂ LA ASIGURAREA SOCIALĂ ŞI SERVICII DE SĂNĂTATE.

INTERNSHIP PLĂTIT Chiar dacă Marea Britanie rămâne în topul alegerilor elevilor români, şi alte universităţi şi-au încercat norocul cu oferte inedite pentru tineri. Un exemplu în acest sens îl constituie Colegiile „Cesar Ritz” din Elveţia, cu specializări în turism, care anual primesc între 10 şi 15 elevi doritori să studieze într-una dintre cele mai scumpe instituţii de învăţământ din lume. Directorul regional al Colegiilor „Cesar Ritz”, Goran Yordanov, a declarat că studenţii care optează să vină în Elveţia au o mai mare şansă să se angajeze. „Conceptul de bază este faptul că oferim o educaţie orientată către practică. La sfârşitul fiecărui an, fiecare student are un internship plătit prin care dobândeşte experienţă în domeniu. Această abordare s-a dovedit a fi extrem de utilă. De două ori pe an are loc un târg de joburi prin care sunt atraşi peste o sută de reprezentanţi din industria turismului de la cel mai înalt nivel şi ei selectează studenţi din cadrul instituţiei de învăţământ”, a declarat Goran Yordanov, adăugând că acesta este un prim pas pentru ca studenţii să ajungă în funcţii-cheie în marile companii din turism din întreaga lume. El a spus că studenţii români se descurcă bine. Chiar cunoaşte doi români care au ajuns în poziţii importante, unul la o mare companie din Elveţia şi altul în SUA. El a dat şi exemplul a doi directori de top din hotelul Burj Al Arab, singurul de şapte stele din lume, din Dubai, care sunt absolvenţi ai universităţilor din Elveţia.

Împrumut UE pentru studii în străinătate

Organizatorii târgului educaţional „World Education” au anunţat că studenţii din UE pot beneficia de un împrumut special pentru a acoperi taxele de şcolarizare pentru studiul în afară. „Atât timp cât studenţii nu au accesat un alt program de licenţă şi au locuit în UE în ultimii trei ani, pot beneficia de împrumut pentru a acoperi taxele şcolare. Este rambursabil, dar este flexibil. De obicei, contractul de rambursare se încheie pentru o perioadă de 30 de ani”, a declarat coordonatorul IntegralEdu, Alina Davies. Ea a adăugat că noutatea de la această ediţie a târgului constă în unele modificări în procedurile de admitere: „În Danemarca se cere un interviu care poate fi realizat prin Skype. Prin interviu, universităţile vor să afle care este motivaţia elevului şi să îşi dea seama de maturitatea aplicanţilor. În Olanda, un număr mare de universităţi au introdus programul de aplicare prin „Loterie”. Asta înseamnă că limitează studenţii în a-şi alege specializări din aceeaşi categorie. Multe universităţi sunt cuprinse în acest program şi studenţii se pot înscrie doar la una singură. Ceea ce înseamnă că trebuie să-şi dubleze aplicaţia cu universităţi care nu sunt în acest program sau din alte ţări, precum Marea Britanie şi Olanda“.