Deşi situaţia este fără precedent în PNL, iar criticile aduce de Mona Muscă, Theodor Stolojan şi Valeriu Stoica au creat mare agitaţie în partid, Tăriceanu tace! Oare se aştepta cineva la o altfel de reacţie? Putea liderul PNL să evite situaţia aceasta? Poate dacă ar fi acceptat anticipatele în vara anului trecut, poate dacă demola afirmaţiile critice ale lui Băsescu la adresa cabinetului său şi ieşea din încremenirea administrativă în care intrase, poate nu ar fi fost poreclit "Răzgîndeanu" sau "Moliceanu". La nici 24 de ore de la ultimatumul celor trei disidenţi liberali la adresa şefilor PNL, conducerea partidului şi-a desemnat un... negociator special. Astfel, preşedintele de onoare al PNL, Mircea Ionescu Quintus va negocia cu grupul Stolojan condiţiile impuse în apelul la unitatea şi relansarea partidului. Desemnarea lui a fost făcută de Biroul Permanent Central al PNL, iar Quintus are obligaţia de a forma o comisie de negociere care ar urma să discute propunerile înaintate de cei trei "răzvrătiţi", propuneri care au menirea să scoată partidul din criza în care semnatarii apelului susţin că a intrat. Din comisia lui Quintus vor face parte şi ministrul pentru Relaţia cu Parlamentul Mihai Voicu, ministrul Cristian David, care este şi şeful Consiliului Reprezentanţilor Naţionali ai PNL, şi Radu Cîmpeanu. Acesta din urmă i-a criticat pe cei trei liberali pentru că au preferat să susţină conferinţe de presă prin hoteluri, în loc să vină direct la partid să discute despre eventuale soluţii şi să îşi susţină punctul de vedere. Nu se ştie însă cînd va avea loc prima întîlnire cu cei trei disidenţi. Printre membrii PNL care dezaprobă gestul făcut de cei trei liberali se numără şi preşedintele Camerei Deputaţilor, Bogdan Olteanu, care nu crede că partidul a scăzut în sondaje şi subscrie, aşa cum era de aşteptat, la politica lui Tăriceanu: "Mi-e teamă că un eşec politic al lui Tăriceanu ar determina o scădere a PNL. Eu simt o teamă a succesului lui Tăriceanu şi a Guvernului Tăriceanu în multe reacţii care se văd. Îmi asum, pe de altă parte, apropierea politică de el, pentru că îmi asum ideile comune pe care le am cu el şi am s[ merg înainte pe aceste idei comune şi împreună cu el, atîta vreme cît le vom avea". Olteanu a susţinut că nu îşi doreşte să apară o ruptură în PNL, ci vrea administrarea punctelor de vedere în interiorul partidului. Luni seară, Mona Muscă şi-a reafirmat poziţia pe care a adoptat-o alături de ceilalţi doi colegi de partid într-o emisiune televizată. Ea a susţinut că era necesară o asemenea atitudine, pentru că PNL este din ce în ce mai slab cotat în opţiunile electoratului şi trebuie schimbat ceva în interiorul partidului.

PD nu îi va primi pe cei trei în partid

Apelul la unitatea partidului făcut de liberalii Theodor Stolojan, Mona Musca şi Valeriu Stoica a creat agitatie mare în principalul partid al Alianţei şi al Coaliţiei. Ecoul tensiunilor din PNL a ajuns şi în tabăra democraţilor care s-au simţit cumva datori să-i liniştească pe colegii de alianţă, anunţînd că nu i-ar primi pe cei trei liberali în partid. Liderul PD Emil Boc a susţinut că singurul motiv pentru care nu ar accepta venirea celor trei în partidul său ar fi înţelegerea dintre cele două formaţiuni politice, care nu permit astfel de transferuri: "Avem un protocol care, ştiţi foarte bine, nu permite trecerea demnitarilor de la un partid la altul". Poate liderul democrat a uitat însă, că această aşa-zisă înţelegere între cele două partide a fost încălcată atunci cînd diva blondă de la Cotroceni, alias Elena Udrea, a trecut de la PNL la PD, stîrnind nemulţumirea liberalilor. Este evident că acest protocol al Alianţei PNL-PD poate fi încălcat în anumite situaţii, dacă interesul sau Cotroceniul o cere. Pe de altă parte, Boc a refuzat să comenteze problemele liberalilor, deoarece "trebuie rezolvate în partid".