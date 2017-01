Tăriceanu ameninţă cu noi excluderi din PNL

După ce a "scăpat" de o parte din cei care nu împărtăşeau aceleaşi idei ca ale lui, preşedintele PNL Călin Popescu Tăriceanu îi ameninţă cu excluderea din partid pe toţi cei care nu respectă deciziile celor de la vîrful partidului sau statutul partidului. Tăriceanu susţine că în PNL se face "o distincţie netă între libertatea de expresie şi dreptul la opinie faţă de ceea ce trebuie respectat în interiorul partidului". Atît lui Theodor Stolojan, cît şi lui Valeriu Stoica, cei doi proaspăt-excluşi din PNL, li s-a reproşat că au încălcat, de multe ori cu bună ştiinţă, statutul partidului şi că... au exprimat păreri nefavorabile la adresa conducerii liberale. Bineînţeles că declaraţiile celor "aruncaţi" afară din partid nu se potrivesc cu cele ale preşedintelui PNL. După excluderea sa din partid, fostul preşedinte al PNL Valeriu Stoica a declarat că "PD nu poate fi privit decît ca un partener în procesul de unificare a dreptei şi este trist să constaţi că actualii lideri liberali au creat obsesii anti-Băsescu şi anti-PD". El s-a arătat mulţumit că la baza partidului sînt oameni cu mintea limpede, care "nu cad în capcana acestei manipulări pe care, de un an şi jumătate, au pus-o în lucru actualii lideri ai PNL". Fostul lider liberal consideră că proiectul platformei liberale poate deveni realitate într-un termen "rezonabil" de jumătate de an, timp în care în toate judeţele se vor forma grupuri de susţinere şi vor avea loc dezbateri cu membrii şi simpatizanţii liberali la care vor participa iniţiatorii platformei. Stoica spune că este nevoie de sprijinul intelectualităţii de dreapta şi a politologilor pentru îmbunătăţirea platformei liberale, pentru că el şi Theodor Stolojan sînt, în primul rînd, practicieni ai politicii, nu teoreticieni. El apreciază că, din păcate, dreapta şi-a dezamăgit electoratul, pentru că, în loc să-şi consume energia în actul guvernării, şi-a irosit-o în conflicte interne şi dispute sterile. Mai mult, Stoica ştie că liderii liberali de la centru au comunicat o directivă draconică, a excluderii din PNL a tuturor simpatizanţilor platformei liberale, astfel că oricine se alătură platformei va fi exclus: "Dacă această directivă se aplică, actualii lideri ai PNL vor rămîne singuri". Întrebat dacă s-ar întoarce în PNL după această excludere, fostul liberal a declarat: "Am nevoie de garanţii foarte ferme pentru o eventuală întoarcere în PNL, însă speranţa că Popescu Tăriceanu ar înţelege ideea de dialog este o utopie".