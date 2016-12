Tăriceanu crede că UDMR poate să intre în ecuație pentru o alianță cu ALDE

07:54:20 / 14 Noiembrie 2016

pt. tariceanu

in primul rand tu cu partiduletul tau de carton nu vei intra in parlament | credeti ca romanii pun botul la sondajele masluite a lui Pieleanu, el fiind un simbrias al trustului lui Voiculescu. In al doilea rand , seful tau Taricene, adica Liviu Dragnea, a spus clar ca nu va face alianta si guvern cu UDMR |||