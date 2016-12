Tăriceanu, curtat de Blaga şi Lăzăroiu

DECLARAŢII SFORĂITOARE Preşedintele „apolitic” Traian Băsescu a anunţat, vineri, că el şi-a dorit ca unificarea dreptei să se facă înainte de europarlamentare, iar mai apoi să se desemneze un candidat la prezidenţiale. Întrebat când se va face unificarea dreptei, Băsescu a mărturisit că, în urmă cu trei săptămâni, l-a sunat preşedintele PDL, Vasile Blaga, cu care s-a şi întâlnit ulterior să discute. El a arătat că rezultatul acestei discuţii a fost „o neacceptare a variantei unificării dreptei. Asta e. S-a pus punct, dar am conştiinţa împăcată, am avut şansa să fiu întrebat şi, dacă am fost întrebat, am răspuns“. Pentru că şeful statului anunţase întâlnirea, şeful pedeliştilor s-a spovedit şi el, într-un final, jurnaliştilor. Cam târziu, am spune noi. În fine, Blaga a susţinut că a mers la întâlnire după ce mai mulţi „mesageri ai PDL” l-au sfătuit să o facă. Zgârcit cu detaliile, pedelistul spus doar că discuţiile s-au axat pe tema unificării dreptei, ceea ce ştiam deja de la Băsescu. El a mai spus că PDL nu putea să stea şi să nu-şi desemneze un candidat pentru prezidenţiale, mai ales că există această acţiune prevăzută în programul său politic.

INTERESU’ POARTĂ FESU’ Întrebat dacă unificarea dreptei se poate face numai cu un candidat PDL la prezidenţiale, Blaga a răspuns: „Dacă vom avea cu cine face unificarea dreptei, cu oameni care gândesc ca noi, dar ne şi respectă, atunci putem discuta varianta cea mai bună pentru dreapta“. Prezentându-i-se varianta cu Călin Popescu-Tăriceanu candidat la Preşedinţie, liderul pedeliştilor a început să-l ridice în slăvi pe acesta, arătând că este „un om de dreapta, un om extrem de serios“, cu care PDL a lucrat foarte bine. Vasile Blaga a fost ministru de Interne în Guvernul ADA condus de Tăriceanu, dar a fost înlocuit din funcţie în 2007, odată cu restructurarea Guvernului, când PD nu a mai făcut parte din Executiv. În fapt, restructurarea Cabinetului de atunci a fost făcută pe fondul conflictului puternic dintre Băsescu şi Tăriceanu, în timpul căruia PDL a fost alături de şeful statului. Pe de altă parte, consilierul prezidenţial Sebastian Lăzăroiu a declarat, ieri, că liderul liberal, Crin Antonescu, nu va fi candidatul USL şi nici măcar al PNL la Preşedinţie, fostul premier Tăriceanu fiind „mai capabil“ să atragă, într-un eventual tur 2, electoratul lui Băsescu.