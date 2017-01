Tăriceanu dă PD-ul afară din Guvern

Criza politică din România, creată de disputa dintre premier şi preşedinte a atins punctul culminant, ieri, cînd premierul Tăriceanu a anunţat, oficial, în cadrul unei declaraţii de presă, că Partidul Democrat va fi scos de la guvernare, iar noul Cabinet va fi unul PNL - UDMR: "Dragi români, este timpul ca cineva să aibă curajul să spună clar si răspicat că Alianţa PNL-PD nu mai are resurse interne pentru a fi o soluţie în beneficiul României. Ca premier, sînt primul care trebuie să recunoască acest adevăr. Soluţia este asumarea guvernarii de către PNL. (...) Voi veni săptămîna viitoare (săptămîna aceasta - n.r.) cu un nou Guvern în Parlament, construit în jurul PNL, avîndu-i alături pe colegii noştri din UDMR, care s-au dovedit parteneri corecţi şi competenţi", a precizat Tăriceanu”. Apoi, premierul a explicat „dragilor români” şi care au fost motivele pentru care a scos PD din Cabinet, atacîndu-l dur pe preşedintele Băsescu. Tăriceanu susţine că toate crizele apărute în interiorul Alianţei DA au fost alimentate de un singur om - Traian Băsescu, cel care a distrus Alianţa şi a pus interesele personale mai presus de cele ale ţării. Mai mult, spune el, democraţii au fost incapabili să-i ţină piept preşedintelui şi s-au lăsat atraşi în jocurile acestuia: „Timp de doi ani, am făcut tot ce este posibil pentru a-i convinge pe colegii democraţi să stea pe propriile picioare. În multe momente, ei au pus interesele fostului lor preşedinte mai presus decît interesele naţionale”. În opinia premierului, în ultimele două luni, jocul PD şi al lui Băsescu a tulburat activitatea Cabinetului, fapt care a periclitat viitorul european al României. "România are nevoie de o formulă guvernamentală eficientă şi coerentă, de un Guvern care să nu fie măcinat permanent de dispute interne, fără sincope în actul de guvernare. Obiectivele importante nu pot fi realizate de o guvernare mînată din interior de conflicte permanente şi de o alianţă care nu-şi mai găseşte resursele interne pentru a acţiona unitar”, a afirmat Tăriceanu.

Odată luată decizia reformării Guvernului, Tăriceanu va prezenta, astăzi, lista Cabinetului, care ar putea fi aprobată chiar marţi după-amiază, după audierea candidaţilor în comisiile de specialitate sau, cel mai tîrziu, miercuri. Noul Guvern PNL-UDMR are nevoie, pentru a fi validat de Parlament, de 235 de voturi, reprezentînd jumătate plus unu din totalul senatorilor şi deputatilor. Liberalii sînt 73, udemeriştii 32, ceea ce înseamnă că noul Guvern are neapărat nevoie de voturile PSD (150) şi de cele ale minorităţilor (18).

Haşotti în locul lui Hărdău?!

Deşi premierul nu a prezentat componenţa noului Guvern, surse liberale au declarat că Ludovic Orban urmează să preia portofoliul Ministerului Transporturilor deţinut pînă în prezent de către democratul Radu Berceanu, în timp ce Decebal Traian Remeş (fost ministru al Finanţelor în guvernul CDR şi secretar general interimar al PNL) va prelua postul de ministru al Agriculturii, el urmînd să facă rocadă cu Dan Motreanu. Astfel, Motreanu va părăsi ministerul Agriculturii pentru a se reîntoarce ca secretar general al PNL. Mai mult, aceleaşi surse au susţinut că Norica Nicolai nu s-ar regăsi în noua formulă guvernamentală, deşi, iniţial, numele ei era vehiculat pentru trei posturi- Ministerul Justiţiei, Ministerul Apărării şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. În schimb, în noua schemă apare vicepreşedintele Teodor Meleşcanu, posibil candidat la postul de ministru al apărării, în timp ce MAI ar putea fi ocupat de Cristian David. PNL şi-a adjudecat ministerul Justiţiei, după ce udemeristul Gyorgy Frunda a refuzat să preia portofoliul deţinut pînă în prezent de către Monica Macovei. Surse liberale au susţinut însă că cel care va ocupa acest portofoliu este o persoană cu pregătire juridică, însă neînregimentată politic. Aceleaşi surse din PNL au declarat că pe lista premierului s-ar afla şi senatorul constănţean Puiu Haşotti, el urmînd să preia fotoliul Ministerului Educaţiei, în fruntea căruia se află în prezent Mihail Hărdău. Contactat telefonic, Haşotti a declarat că a refuzat oferta colegilor săi de partid de a conduce vreun minister din viitorul Guvern. El a refuzat să facă orice alt comentariu, rugînd jurnaliştii să aibă răbdare pînă astăzi. În urma negocierilor purtate pentru noua formulă guvernamentală, liderul UDMR Marko Bela spune că Uniunea ar putea primi un post de vicepremier şi trei de miniştri, între care foarte probabil şi pe cel al dezvoltării regionale. El a menţionat că nu se bucură că s-a produs o astfel de schimbare, însă a adăugat că nu se mai putea merge mai departe fără susţinere în Parlament.