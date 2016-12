Tăriceanu doreşte reinstaurarea monarhiei constituţionale

Fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu a declarat, pentru \"Gândul\", că reinstaurarea monarhiei constituţionale ar trebui luată în calcul de către comisia de revizuire a Constituţiei: \"Monarhul, în loc să vină sau să fie propulsat de către mediul politic, este neutru, echidistant şi poate aduce un plus enorm de contribuţie vieţii politice (...) Casa Regală se bucură de o cotă de încredere mai mare decât orice personalitate politică\". Liberalul susţine că preşedintele PNL, Crin Antonescu, candidatul USL la alegerile prezidenţiale, nu ar avea motive să fie iritat de o asemenea propunere: „Eu nu am nicio temere, rezervă, şi nici Crin Antonescu nu se va simţi în vreun fel deranjat, jignit, de o astfel de propunere, ştiu că şi el este un om politic care a avut o poziţie pro-monarhistă\". În susţinerea ideii sale, Tăriceanu a arătat că „la fel ca orice Casă Regală, sunt mecanismele de succesiune care nu ne-ar duce într-un impas. Nu ne putem gândi doar la monarhi în vârstă, sunt în alte ţări monarhi tineri. Din această perspectivă Casa Regală are toate atributele să-şi îndeplinească rolul pe care l-a mai avut\". (A.M.)