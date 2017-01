Tăriceanu: „Este nevoie de un preşedinte care să nu amestece cîrciuma cu biroul”

Fostul lider PNL, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat că România are nevoie de un preşedinte care să aibă profilul de onestitate necesar funcţiei şi \"să nu amestece cîrciuma cu biroul de la Cotroceni\". Tăriceanu e de părere că alegerile prezidenţiale care urmează ar trebui să aducă, după 20 de ani, un alt tip de candidat, unul care să nu aibă legături cu trecutul. \"Din păcate, astăzi avem un preşedinte care are puternice legături cu trecutul de dinainte de 1990, în diferite planuri, şi în ceea ce priveşte mentalităţile. Constatăm un preşedinte cu dispreţ pentru instituţii, care vrea să exercite funcţia autoritar, care vrea să acapareze din ce în ce mai multă putere, cu tendinţe totalitare şi autoritariste, care din păcate au fost tolerate, în mod suprinzător. După ce România a trăit în dictatură timp de 50 de ani, eu mi-aş fi imaginat că acest soi de comportament politic, la nivelul unui preşedinte, va fi repudiat\", a spus fostul premier. În opinia sa, preşedintele trebuie să fie o persoană capabilă, care să adune, să strîngă, să reunească, să modereze, să fie un factor de echilibru în societate, un factor catalizator al energiilor pozitive. \"Din păcate, am asistat în aceşti patru ani, aproape cinci, exact la contrariul comportamentului prevăzut de Constituţie şi din acest motiv România a irosit energii în interior şi în exterior, a înregistrat un eşec după altul în politica externă\", a afirmat fostul preşedinte al PNL. Potrivit acestuia, ceea ce s-au chinuit unii să construiască \"a fost demolat cu grijă\" de preşedintele Băsescu. \"Este nevoie de un alt fel de preşedinte, un preşedinte care să aibă profilul de onestitate necesar funcţiei, care să nu amestece cîrciuma cu biroul de la Cotroceni, care să înţeleagă că dincolo de demagogia populistă trebuie să vedem altceva la un preşedinte, şi anume responsabilitate pentru acţiunile lui şi pentru declaraţiile lui. Trebuie să vedem un preşedinte care respectă instituţiile şi nu încearcă să le încalece, să le domine, să le controleze, pentru că această atitudine este tipică celor care au dus anumite regimuri politice, iniţial democratice, către dictatură\", a mai declarat Tăriceanu. În plus, el a criticat şi Guvernul pentru măsurile anticriză pe care le-a prezentat, dar şi pe ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea, despre care a spus că \"este paralizat şi face socoteala ca un biet contabil, într-o manieră extrem de primitivă\".