Tăriceanu îi cere lui Băsescu să anuleze decretul de suspendare a lui Atanasiu

Teodor Atanasiu aşteaptă ca preşedintele Băsescu să semneze decretul de numire a sa la şefia MApN: "Nu am discutat cu preşedintele, dar nu există niciun motiv legal să aştepte 20 de zile. Legea prevede că trebuie să mă reîntorc pe funcţie. Dacă se face recurs, nu se face recurs împotriva mea, ci împotriva deciziei procuraturii". Ministrul suspendat al Apărării a fost acuzat de abuz în serviciu şi suspendat din funcţie de şeful statului. Procurorii au decis însă neînceperea urmăririi penale, motiv pentru care Atanasiu cere acum reinstalarea sa în funcţia de ministru. În sprijinul său a sărit, ieri, şi şeful de partid, Călin Popescu Tăriceanu, care, la finalul Comitetului Executiv al PNL, a făcut apel către Băsescu să anuleze decretul de suspendare din funcţie a ministrului Apărării: "În acest moment sînt întrunite condiţiile pentru ca preşedintele să ia decizia anulării decretului de suspendare a ministrului Atanasiu". În opinia sa, plîngerea înaintată de Eugen Bădălan nu ar trebui să afecteze un asemenea demers din partea şefului statului: "Sînt mulţi miniştri care au plîngeri penale şi cred că, dacă am merge pe această idee, am risca să vedem toţi miniştrii suspendaţi din funcţie pe baza unor plîngeri penale". În ceea ce priveşte plîngerea depusă de Bădălan, liberalul a răspuns: "Nu mă miră. În România este orice posibil".

În altă ordine de idei, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va hotărî în 18 octombrie asupra cererii lui Atanasiu privind decretul prezidenţial prin care a fost suspendat din funcţia de ministru al Apărării. Atanasiu a contestat decretul de suspendare a sa din funcţie la Secţia contencios administrariv a Curţii de Apel Bucureşti, care i-a respins cererea în 27 septembrie. El a făcut recurs la instanţa supremă. Între timp, vineri, 6 octombrie, procurorii Secţiei Parchetelor Militare au dispus "neînceperea urmăririi penale faţă de Teodor Atanasiu şi faţă de ofiţerii Direcţiei Generale de Informaţii a Armatei şi Direcţia de Informaţii Militare, sub aspectul săvîrşirii infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor publice şi abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în dosarul constituit în urma plîngerilor formulate de consilierul prezidenţial Adriana Săftoiu, precum şi de deputatul Eugen Bejinariu". Eugen Bejinariu a declarat ieri că se va decide dacă va contesta decizia Parchetului de neîncepere a urmării penale în cazul ministrului suspendat al Apărării după ce va primi de la Parchet decizia motivată.