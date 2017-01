Tăriceanu, la ÎCCJ: Acest proces face parte dintr-un spectacol regizat de Iohannis

Călin Popescu Tăriceanu a declarat vineri, la sediul ÎCCJ, că procesul în care este judecat pentru mărtuie mincinoasă "face parte dintr-un spectacol mai amplu, regizat de actualul președinte, care are drept actor principal DNA-ul",președintele Senatului prezentându-se pentru un nou termen în dosar,

"Așteptarea a fost lungă, ca întotdeauna cand vin la acest proces care face parte dintr-un spectacol mai amplu, regizat de actualul președinte, Klaus Iohannis, și care are drept actor principal DNA-ul, după cum vedeți. Spectacolul este intitulat "curățirea clasei politice", făcându-se, desigur, în disprețul respectării drepturilor elementare ale cetățenilor în justiție, asistând la un proces care este fabricat, fără niciun fel de probe împotriva mea. Sunt acuzații lipsite de orice fundament. Și sigur că această împrospătare a clasei politice are un scop, nu este făcutaă hazardat. Se dorește aducerea unor oameni, care spre deosebire de mine și de alții, care avem curajul să apărăm interesul național, vor veni unii care să raspunda "yes, sir!" și "jawohl, mein herr!". Ăsta e obiectivul pe care îl are actualul președinte și este absolut regretabil și este evident că nu are nicio clipa în minte ceea ce înseamnă interesul natțional al României. Alte interese, poate", a declarat Călin Popescu Tăriceanu la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), unde s-a judecat un nou termen din dosarul în care este acuzat de mărturie mincinoasă și favorizarea infractorului.

Instanța a rămas în pronunțare urmând să decidă pe data de 10 noiembrie dacă se începe judecat pe fond.

Procurorii DNA Braşov l-au trimis în judecată pe preşedintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu, în luna iulie, pentru mărturie mincinoasă şi favorizarea făptuitorului, alături de acesta urmând să fie judecat pentru mărturie mincinoasă şi Dorin Marian, fost şef al Cancelariei premierului, dosarul având legătură cu declaraţiile pe care cei doi le-au dat în cauza privind retrocedarea presupus nelegală a unei suprafeţe din Pădurea Snagov şi a Fermei Băneasa.