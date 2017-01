Tăriceanu mai vrea o dată!

Cu mic, cu mare, mai marii Peneleului s-au întîlnit, vineri, la Neptun, ca-ntr-o vacanţă de vară, pentru a se relaxa după guvernare de patru ani. Şi pentru că tot s-au adunat, au început să depene amintiri, lăudîndu-se cît de harnici, frumoşi şi devreme acasă au fost ei din 2005 încoace şi, mai ales, din 2006, cînd democraţii lui Stolo şi Băse i-au lăsat din braţe. Într-un scenariu decupat parcă din filmele SF ale lui George Lucas, liberalii au început în forţă, cu premierul Călin Popescu Tăriceanu la timonă, prin a prezenta performanţele economice pe care le-au relizat: pensii mărite pînă la saturaţie (în timp ce pensionarilor nu le ajung banii decît pentru medicamente! - n.r.), investiţii majore în infrastructură (0 km de autostradă - n.r.) şi educaţie (la Constanţa de exemplu, elevii nu au văzut calculatoare pînă nu le-au fost puse la dispoziţie de autorităţile locale - n.r.), de parcă ţara noastră ar trece printr-o creştere economică spectaculoasă, iar noi am trăi o adevărată revelaţie sub Guvernul Tăriceanu. „Superministrul” Varujan Vosganian, aşa cum a fost prezentat el de colegul său, Teodor Meleşcanu, a prezentat nişte cifre de-a dreptul din basme. Cică 2006 - 2008 au fost cei mai buni ani din istoria României, ţara noastră se află pe primul loc în topul investiţiilor, iar străinii au dat năvală în Dacia lui Decebal să arunce cu banul?! Potrivit lui Vosganian, aplaudat de Tăriceanu & co, Guvernul liberal a realizat cică vreo 600.000 de locuri de muncă (dacă ar fi fost înfiinţate doar la nivelul unui judeţ, procentul ar fi fost rezonabil!). Încîntaţi de reuşitele lor, liberalii au declarat la unison, prin glasul lui Tăriceanu, că mai vor o dată la Guvernare. Însuşi Călin a anunţat că vrea să se înscrie pentru un nou post de premier şi asta pentru că „noi ne ţinem de cuvînt (???), iar restul partidelor promit”. Pentru acest lucru, el şi echipa sa au realizat un nou program de guvernare, care să facă România, chipurile, mai mare şi mai frumoasă. Tăriceanu vă propune să visaţi împreună cu el: pînă în 2012, pensia media va ajunge la 350 de euro, iar salariul mediu va atinge 800 de euro; sute de kilometri de autostrăzi, iar toate drumurile judeţene şi comunale asfaltate; ridicarea PIB la 200 miliarde de euro, infrastructură bine pusă la punct la nivelul întregii ţări; sistem educaţional performant şi luptă eficientă împrotriva corupţiei. În fine, cireaşa de pe tort a reprezentat-o anunţul prin care Călin Popescu Tăriceanu a anunţat că ţinta programului liberal este ca, pînă în 2012, România să ajungă cea de-a şaptea putere a Europei! No comment!